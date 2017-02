O pós-verdade de Francisco Louçã

Toda esta conversa sobre o pós-verdade é reveladora do viés à esquerda que os média e as faculdades impõem à sociedade. É reveladora e cómica. Trump não inventou nada, ele limitou-se a triunfar num campo preparado pela esquerda durante décadas. Desde os anos 60, a pós-verdade tem sido o ganha-pão de toda a esquerda pós-moderna: desde o relativismo cognitivo até ao relativismo cultural, a ideia de que não existe verdade tem sido a pedra angular do edifício intelectual da esquerda. E, se recuarmos ainda mais, se recuarmos até à esquerda marxista pura e dura de meados do século XX, vamos encontrar o mesmo apego ao pós-verdade.

Aliás, a fama de Orwell deriva do seu combate ao pós-verdade comunista. A “novilíngua” é o “pós-verdade”. No tempo de Orwell, os marxistas deturpavam o presente e o passado sem pensar duas vezes. Deturpavam e deturpam. Anda há dias, Francisco Louçã, um dos últimos marxistas do planeta não nascidos em Chiapas ou Hanói, demonstrou esta queda para o pós-verdade no prefácio que escreveu para o livro “Estaline” (oferecido pelo Expresso). Das duas, uma: ou Louçã está deturpando de forma consciente a história, ou só leu um livro de história, a sebenta do PSR.

