O juiz de Trump explica Sócrates e Centeno

O juiz escolhido por Trump, Neil Gorsuch, parece ser uma personagem notável. Não é bem uma cópia de Scalia. Aliás, é capaz de ser melhor do que Scalia, porque é mais permeável ao direito natural, essa raiz esquecida daquilo que outrora se chamou Ocidente. O que é o direito natural? É aquilo que nos permite dizer com toda a clareza que José Sócrates teve comportamentos imorais mesmo antes de sabermos a dimensão legal destes comportamentos; é aquilo que nos permite dizer que a lei ad hominem de Centeno devia ser crime; é aquilo que nos permite dizer que apedrejar uma mulher é um mal em si mesmo, apesar das leis islamitas considerarem esse ato legítimo; é aquilo que nos permite dizer que espancar uma mulher é um mal em si mesmo, apesar da lei russa descriminalizar a violência doméstica. Ou seja, o direito natural é a garantia civilizacional que nos liberta da ditadura legislativa dos governos e de uma moral ditada apenas por acórdãos jurídicos.



A “lei” objetiva não é sinónimo de “moral”. Podem (e devem) coincidir, mas não são sinónimos. Aliás, é por isso que podemos dizer que uma lei é imoral. Uma lei, um governo, até um regime inteiro podem ser ilegítimos à luz do direito natural, essa herança que nos criou como civilização, de Cícero ao Evangelho, de Aquino a Burke, de Hamilton a Burke, de Lincoln e Roosevelt. De resto, os EUA são por definição o país do direito natural. Até se pode dizer que a Revolução Americana de 1776-87 foi uma revolução conservadora: foi feita para restaurar direitos inalienáveis que estavam a ser usurpados pelo poder. O juiz Gorsuch vem desta tradição que, hoje em dia, vive soterrada num mar de Direito técnico que deriva do “positivismo jurídico”.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

​(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)