Correio de leitores: retornados ou refugiados?

Inicio aqui uma série de crónicas centrada no correio eletrónico e no correio analógico (ainda há, graças a Deus) dos leitores. O primeiro tema é “o” tema da nossa história recente. Na crónica do Expresso de sábado, abordei a tragédia dos retornados a reboque da morte de Soares. Recebi inúmeros emails, muitos deles verdadeiras cartas, que revelam como o tema continua à espera de catarse.

E talvez seja este o ponto em comum destas cartas: os portugueses-africanos estão fartos da bolha de silêncio que envolve a sua história; ninguém concorda comigo, mas, direta ou indiretamente, agradecem o destaque; passados quarenta anos, aquilo que entristece já não é bem a perda dos bens e do sonho da pátria africana, mas sim a ausência de um lugar para o retornado na nossa memória coletiva. Querem respeito.

