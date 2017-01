Por toda a Europa, a destruição da esquerda é uma evidência. O debate que definirá o futuro da Europa tem o centro-direita e a extrema-direita como oponentes. A questão é Merkel contra AfD, Fillon contra Le Pen. Em Portugal, devido a óbvias condicionantes históricas, este lastro não é tão claro. Mas a esquerda portuguesa também vive marcada pelo ocaso progressista.

Aliás, o actual acordo parlamentar que sustenta Costa é uma aliança de fracos. O Bloco não consegue ser o Syriza mesmo com todo o apoio explícito ou implícito dos média, das universidades, do “meio” intelectual e cultural. O PCP vive um período de decadência total ao nível da militância e do número de sindicalizados. O PS sofreu a derrota mais humilhante da nossa história democrática.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)