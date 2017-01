O pós-verdade do “black lives matter”

É um dos fracassos de Obama. Ele sabe que o “black lives matter” é uma fraude estatística e narrativa baseada em incidentes que não representam a evolução geral da sociedade. Ele sabe, mas recuou perante a demagogia politicamente correcta. É o problema da sociedade do iphone, do facebook, dos média que mostram tudo sem intermediação: apesar de representarem fenómenos minoritários, episódios isolados tomam conta do debate só porque foram filmados, só porque há imagens para ver e sentir.

Perante um único filme violento que provoca emoções, as pessoas tornam-se irracionais e imunes aos argumentos, factos e números que provam que a realidade é diferente daquelas imagens. Como não teve coragem para desautorizar esta demagogia do “black lives matter”, Obama acabou por beneficiar a demagogia de Trump.

