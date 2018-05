Atraso da história

O simulacro ou a situação da pesquisa histórica

Os termos em que se tem colocado o debate público acerca de um Museu das Descobertas – com os maus de um lado e os bons do outro, dependendo do ângulo escolhido – desviam-nos de uma questão que é urgente colocar: a da situação da pesquisa histórica, nos dias de hoje. Trata-se de uma questão com menos impacto junto do grande público, talvez por não se prestar à continuação do jogo em que os heróis se opõem aos vilões. E, no entanto, é esse o debate público que mais importa realizar se quisermos que a história – rigorosa, feita no contacto com as ciências sociais, apoiada em bibliotecas e arquivos – sirva para nos libertar do passado.

No interior do debate em curso, os ataques públicos ao valor da história e das ciências sociais vão a par com o vale-tudo na equiparação de romances a obras de pesquisa histórica, sujeitas ao rigor da prova e da argumentação cuidada. Foi o que sucedeu com o jornalista e romancista Miguel Sousa Tavares, em artigo no Expresso onde a frontalidade a que nos habituou parece ter sido substituída por uma cartilha de lugares-comuns, que passaram incólumes do Estado Novo para o Portugal democrático. Refiro-me aos temas do amor à história da pátria, que não se coaduna com nenhum tipo de auto-flagelação ou de denúncia da violência, e do orgulho pelos descobrimentos, associados ao espírito científico dos portugueses. Tenho também em conta a reivindicação feita pelo mesmo de que, no romance O Equador, se encontra um tratamento histórico e pioneiro da questão da escravatura... Não me parece que valha sequer a pena retorquir.

No que à história da colonização, do império ou do ultramar diz respeito e aos projectos museológicos que sobre os mesmos temas existem, se tivesse que esgrimir argumentos, não seria, com certeza, com Sousa Tavares que o quereria fazer. Preferiria discutir a recentíssima proposta de Fernando Rosas de uma história da colonização em África virada para o grande público, mas baseada nas grandes linhas do anti-colonialismo da década de 1950. Meio século volvido, é preocupante pensar que a grande proposta, do ponto de vista historiográfico, consiste em retomar a agenda lançada por Basil Davidson e os seus contemporâneos.

Uma geração de historiadores

No que respeita à situação da pesquisa história, em Portugal, vale a pena assumir que os historiadores que começaram as suas vidas profissionais na década de 1980 têm tido uma vida mansa. À luz dos critérios e da situação de grande precariedade dos dias de hoje, com novas gerações a mostrar o seu enorme potencial, as condições em que muitos, como eu, foram recrutados pelas universidades e começaram a ensinar e investigar nem sempre se pautaram por uma grande exigência. Tão pouco obrigaram a um grande esforço de criatividade intelectual. Quase quarenta anos depois de termos começado a ensinar e a investigar, os resultados alcançados são, no mínimo, desanimadores.

Claro que há algumas excepções, constituídas por um ou outro caso de quem conseguiu escapar à engrenagem, estabelecendo pontes entre a história e as outras ciências sociais ou radicando-se fora de Portugal. A simples constatação do momento em que nos encontramos e o reconhecimento dos magros resultados que temos à nossa frente – quase todos centrados na história de Portugal – merecem um exame sereno. Precisamente, porque chegou a altura de começarmos a pensar em qual é o testemunho da nossa geração, que viveu uma vida própria de autênticos privilegiados. E a quem vamos passar o mesmo testemunho?

Começo por insistir no ponto dos privilégios, porque a nossa entrada na universidade nos anos 1980 – para fazer face a um número crescente de alunos que chegava ao ensino superior, com tudo o que isso implicou de segurança e estabilidade no emprego – foi uma coisa nova. Nas gerações anteriores, dominava a figura do intelectual independente, no sentido de que a sua profissionalização não se encontrava associada a um trabalho académico enquadrado institucionalmente, com direitos e salário certo no final do mês.

Assim, o melhor da investigação histórica durante o Estado Novo foi feito por intelectuais – homens que conheceram o exílio (caso de Jaime Cortesão) ou por outros que foram expulsos ou marginalizados pela universidade portuguesa (Vitorino Magalhães Godinho, Joel Serrão, Barradas de Carvalho, Alfredo Margarido, etc.). Magalhães Godinho, o maior historiador português do século XX, nunca será demais lembrar, viveu desempregado durante uma boa parte da década de 1960, depois de ter sido demitido da Universidade Técnica. Só na década de 1970, foi convidado a voltar a França para ocupar um lugar na Universidade de Clermont-Ferrand.

A estabilidade, a institucionalização e, até, a diversificação das fontes de financiamento, acompanhadas, em muitos dos casos, por um certo novo-riquismo – devido a programas comemorativos e a projectos de investigação sobre-financiados – serviram mais para gerar privilégios, do que para criar uma dinâmica científica de inovação. E as excepções, também aqui, confirmam a regra. A referida dinâmica pode, aliás, ser avaliada pela capacidade ou não de impor novas agendas de investigação, alargando a curiosidade, permitindo rasgar novos problemas e impor novas maneiras de pensar, que não se limitem a seguir bandeiras ou modelos pré-construídos.

Ora, na maior parte dos casos, não foi isso o que aconteceu e será, agora, escusado ou tarde para atribuir responsabilidades a quem deveria ter dirigido melhor as coisas. É que a geração entre a minha e a de Godinho teve, pelo menos, a vantagem de pôr de pé uma série de histórias de Portugal. Esse foi o projecto que José Mattoso e Oliveira Marques, cada um à sua maneira, tomaram em mãos.

A mesma dinâmica deve ser, também, entendida como uma chama capaz de provocar rupturas e reorganizar o campo de investigação. Foi o que sucedeu nalguns casos excepcionais. Porém, na ausência dessa dinâmica de inovação científica e de criatividade, o que ficou? O que é que a minha geração construiu e vai conseguir passar aos mais novos, do ponto de vista da investigação e de um ensino que, na universidade, terá de ser feito sempre em função de programas de investigação?

Procurarei responder a estas mesmas questões – em si mesmas imbuídas de uma perspectiva pessimista, mas que tem a vantagem de não alimentar ilusões – , a partir de quatro pontos principais. A sua formulação, longe de ser exaustiva, tem um valor experimental. Neste exercício, não me coloco de fora do quadro que traço, nem me apresento como uma das suas vítimas. Assumo as responsabilidades que tenho, sabendo que as minhas permanências no estrangeiro foram, ao mesmo tempo, o resultado dos referidos privilégios, bem como uma fuga, face às adversidades que senti e à incapacidade de lidar com uma engrenagem cada vez mais pesada.

Claro que, aqui e acolá, há muita coisa positiva que pode alimentar uma perspectiva mais optimista do que se passou. Seria fácil, aliás, iludirmo-nos com uma lista das coisas boas alcançadas. Haverá também que não esquecer, insista-se, nos casos excepcionais de excelência. E o que aqui vai dito, sublinho, não se aplica em nada aos que enveredaram pelo ensino da história e de outras disciplinas no ensino secundário e que experimentaram situações de uma enorme adversidade. Por eles, esclareço, tenho a maior das estimas e considerações. Mas, com todas estas notas e ressalvas, bem feitas as contas, os pratos da balança pendem mais para o lado negativo. É nesta constatação que radica o meu pessimismo.

1. Antes de mais, os resultados alcançados formam uma espécie de simulacro. Este é constituído por instituições académicas, departamentos e centros, onde reina o espírito corporativo de favores mútuos e de silêncios cúmplices, e uma crença em poderes dispostos hierarquicamente, que pretendem determinar quem entra, passando a integrar as clientelas já formadas, quem sai, por não se ter portado bem, e quem fica à porta. As instituições académicas são, no essencial, corporativas e clientelares, a autonomia equivale à falta de escrutínio, concedendo-se pouco ou nenhum espaço ao desenvolvimento do espírito científico e cultural. O mesmo simulacro abre as portas ao autoritarismo desenfreado de quem chegou primeiro ao cimo das escadas e quer fechar as portas, porque já lá não cabe mais ninguém, a não ser os que se sujeitam à reprodução de ideias, baseadas em modelos pré-construídos, dos putativos mestres de escola que tendem a infantilizar os seus subordinados.

Paralelamente, o autoritarismo e a hierarquia, protagonizados pelos que são uma espécie de cientistas sem ideal científico, foram postos ao serviço da reforma das universidades que – querendo acabar com os vícios da discussão constante e com os intermediários nos processos de tomada de decisão e de execução – acabou por criar um sistema sem instâncias de controlo dos lugares de topo.

Os grandes financiamentos e a suposta internacionalização justificam a existência do mesmo simulacro, dito, institucional. Entretanto, não se pode esquecer como é que um projecto, promissor, de criação de centros de investigação acabou por ficar ao serviço de clientelas instaladas na academia, que procedem a partir dos seus pequenos feudos, sem verificação, nem contrapoder. E o que tinha sido desenhado com tão boas intenções, precisamente para pôr em causa o que as universidades já representavam, acabou por contribuir para exacerbar o mesmo simulacro. Foi a partir deste que se lançaram, no que à investigação histórica diz respeito, as bases para a criação de ciclos de mediocridade que ficarão para os próximos trinta ou quarenta anos. Recrutaram-se, com honrosas excepções, os piores, os mais servis e todos os que cedem ao medo imposto de cima. Por sua vez, a Europa, com a sua ideia de grandes projectos, tem vindo a insuflar o simulacro, dando-lhe uma legitimidade ainda maior porque financeira, e não se percebe quando é que vai parar de o fazer.

O simulacro cria medos, alguns capazes de aterrorizar, mesmo que silenciosamente. Mas é difícil determinar se se trata de medos impostos por uma autoridade não reconhecida por ninguém e que surgem com a força de um dogma. Ou se são os que resultam do facto de alguém poder dizer que o rei vai nu e, afinal, tudo não passa de um simples simulacro, dito, institucional. Como em qualquer corporação, o segredo está na censura interna para que nada transpire cá para fora. Ora, quem olhar com distância e sentido da responsabilidade para tudo isto, sobretudo, para as exacerbadas defesas corporativas – muitas vezes por especialidades e sub-especialidades, com suposta jurisdição sobre o que é do seu foro e correspondente castigo, para punir quem prevarique a cargo de trauliteiros, capangas e carrascos – só tem duas hipóteses: denunciar e rir de tal simulacro.

2. O simulacro corporativo e institucional surge sempre articulado aos poderes que estão na mó de cima. Incluindo, num ou noutro caso, a eleição como sócio de uma qualquer academia de bom nome, onde há que respeitar os rituais inventados, mas que já tresandam a bafio. Por que razão o simulacro se casa com o poder? Porque os que nele habitam, na sua extrema insegurança intelectual, necessitam de encontrar uma justificação na protecção dos poderes, públicos e privados, que por aí existem, para com eles conseguirem impor a sua autoridade. Suspeito mesmo que mais do que casamento se deveria falar de uma espécie de gosto em servir os poderosos, lambendo-lhes as botas e fazendo-lhes os fretes.

Mas não é só a articulação com os poderes que conta. Com a sua capacidade de disponibilizar novos financiamentos, a cultura da comemoração, da celebração e da festa tem, sempre, como grande objectivo fundir o simulacro com a televisão e pouco interessam, então, os conteúdos, desde que as audiências aumentem. Na impossibilidade de alcançar um público tão massificado quanto possível, surgem os livros de história vocacionados para o grande público. Tudo a pretexto de que há que comunicar o que se investiga às massas... É assim que surge o famigerado candidato a best-seller, que oferece uma narrativa ligeira deste ou daquele facto, de um rei ou da figura de um nobre ou de uma princesa, para não cansar, apenas para divertir. Tudo isto, até parece, com base no conhecimento imaginado do que o público quer consumir.

E o resultado de tudo isto é que simulacro, poderes e indústrias culturais parecem viver dias felizes. Dias de uma enorme promiscuidade, justamente por não se terem conseguido lançar as bases de uma autonomia intelectual e de perspectivas críticas que não tenham medo do debate. Sobretudo, que não se confunda o exercício da crítica, a formulação de argumentos, seguida da demonstração analítica e da prova, com provocações gratuitas. Neste ponto, diga-se, de passagem, que os trauliteiros servem sempre os interesses, quando não são os lambe-botas declarados, dos poderes instalados. E, no entanto, só a referida autonomia intelectual poderá defender a investigação histórica de ir a reboque de projetos políticos ou comerciais destituídos de ideias.

3. Onde o simulacro institucional e corporativo, articulado com os poderes e a reboque das indústrias culturais, se mostra mais atrevido é na adesão às modas. Determinados conceitos ou temas, com a força da sua circulação internacional, parecem impor-se como certos, no momento da sua enunciação. Porém, esta geralmente não passa de uma reprodução, quase mecânica, de modelos pré-construídos.

Assim, entraram num vocabulário que circula, porque tudo se movimenta sem parar, noções como global e globalização, conexões ou conectividade, relações em rede, carácter híbrido ou mestiçagem, ou de um império colonial que, por ser tão excepcional, não pode ser designado enquanto tal e tem de ser substituído pela ideia (pela qual o ministro Silva Cunha se bateu nos anos 1950) de ultramar ou províncias ultramarinas, tidas como uma espécie de partes de uma monarquia compósita. Claro que todo este caldo surge, por vezes, misturado com palavras como controle, coerção e violência. Mas que adiantam elas, num panorama tão destituído de crítica?

Neste ponto de adesão às modas, a começar pelo uso e abuso de determinados conceitos, o grande objectivo é que tudo seja posto ao serviço do excepcionalismo da história de Portugal, elevada a grande potência global, precursora de tudo e de todos. Portugal sempre em primeiro lugar, para utilizar o ridículo slogan de um político norte-americano actual!

No entanto, se o simulacro toma de empréstimo algumas modas, em nada se altera a ambição de fazer a história de um Portugal excepcional, isolado na sua grandeza de outrora e composto por grandes nobres e monarcas, cujos retratos os mais ufanos pintam sem parar. Isto é, há no simulacro uma atitude paradoxal porque, se por um lado parece haver adesão superficial a um novo vocabulário, por outro, assiste-se à recusa em investigar analiticamente, com base nas diferenças e comparações suscitadas por quadros não europeus ou Ocidentais, e por sucessivas configurações de raça, género e classe.

Mais: os mais trauliteiros representantes do simulacro que por aí pululam, felizes e contentes, ironizam tanto com as agendas de investigação pós-colonial, quanto se referem sempre às questões de género como pertencendo ao domínio suspeito e questionável do politicamente correcto. E, então, lá vem a ironia sobre a inutilidade de tais coisas e a menorização das perspectivas mais feministas e abertas à diferença. O desprezo – ou temor – dos historiadores portugueses em relação às questões de género é bem revelador de inseguranças que são não só intelectuais, como passíveis de uma análise psicológica de quem tem medo do poder das mulheres. Ou seja a dita internacionalização serve mais para reforçar agendas que já existem do que para ultrapassar realmente o isolamento e provincianismo histórico português sentido durante tanto tempo. Apropriam-se algumas das abordagens críticas praticadas nos Estados Unidos ou em Inglaterra e ignoram-se outras. As abordagens de género, por exemplo, generalizadas em todas as áreas históricas noutros países, não foram apropriadas pela história portuguesa.

4. Enfim, o simulacro impede uma prática analítica e crítica de fazer história. De fazer uma história que não pretenda necessariamente dar lições, porque na maior parte dos casos estas são escolhidas para servir o que já foi decidido e carece de justificação. De uma história, diga-se com veemência, que nos liberte dos autoritarismos do presente, qualquer que seja a escala a que estes são exercidos. A começar por nos libertar do próprio simulacro – corporativo, pseudo-institucional e autoritário – que é uma espécie de canga. De uma história que permita o mergulho no passado, a começar pelo tempo longo. Que nos afaste de uma espécie de superficial presentismo, que não atende às diferentes texturas temporais, para podermos perceber com uma outra distância, por exemplo, as mudanças climatéricas, que envolvem questões da sustentatibilidade. Que nos permita pensar as diferenças sociais, a uma escala que ultrapassa a nação, para comprometer migrações e movimentos populacionais, umas vezes favorecidos, outras vezes, repelidos por guerras e pela imposição de fronteiras. Que nos possibilite, ainda, compreender melhor quais as grandes estruturas que, com a força da inércia, se continuam a impor no presente, dificultando a modernização de sociedades como a portuguesa.

Longe de mim, sugerir sequer uma agenda de investigação histórica. Se tivesse de o fazer, seria preciso dispor de bibliotecas a sério que favorecessem a investigação e de arquivos dotados de meios e de programas de catalogação e indexação. Aliás, em Lisboa, bastaria uma única biblioteca que concentrasse recursos, evitasse repetições e pudesse estar no centro de investigações mais individualizadas. Mas, para já, o mais importante seria conseguir vencer a força do simulacro. E demonstrar que, na incapacidade de fazer uma nova história, os membros da minha geração, com as suas vidas mansas de funcionários públicos, com reforma garantida à vista, em lugar de arrumar as botas, têm a obrigação de deixar o caminho desimpedido para as novas gerações que aí vêm.