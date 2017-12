Porque deve Portugal participar na Cooperação Estruturada Permanente (CEP)?

Têm-se ouvido vozes de desacordo quanto à participação de Portugal na CEP baseadas fundamentalmente em dois tipos de argumentos: a CEP é o embrião de um Exército Europeu e um veículo que conduz à especialização. Ora, nenhum destes argumentos é valido. A CEP não é o embrião de um Exército Europeu, nem conduzirá à especialização (seja o que isso for). É, tão somente mais uma tentativa para aprofundar a cooperação (não a integração) em matéria de segurança e defesa.

O que a CEP traz de novo é a obrigatoriedade dos Estados participantes cumprirem as suas promessas relativamente a projetos concretos (até agora os Estados prometiam mas não cumpriam), as quais são escrutinadas através de mecanismos de verificação não existentes do antecedente. Cada Estado-membro será avaliado anualmente de acordo com o que fez relativamente ao que prometeu fazer. A CEP visa incentivar a cooperação entre os Estados-membros fundamentalmente em dois domínios: desenvolvimento das capacidades de defesa e operações. Pretende-se com a CEP, que a UE possa ter um papel de maior relevo na gestão de crises internacionais (o que torna necessário que os exércitos dos Estados-membros disponham de um maior leque de capacidades) e sirva para preencher as insuficiências da União em capacidades, nomeadamente em “strategic enablers”, através do desenvolvimento de tecnologias de defesa.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)