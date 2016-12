A palavra do ano foi mal escolhida

A ideia de coisa desconjuntada ou à beira de se desfazer acabou por ser uma das grandes armas políticas do governo

Tudo indica que a palavra Geringonça ficará no primeiro lugar da corrida à palavra do ano, todos os anos promovida pela Porto Editora. O concurso, por cá, não tem normalmente tanta imaginação como o do Oxford Dictionary - mais propício a apanhar o sentido dos tempos - mas é muito interessante de seguir, apesar de vencedores tão variados como entroikado ou refugiado.

Este ano será difícil que Geringonça não vença, dada a forma como entrou pelas nossas vidas, ainda por cima ao poder executivo, que, em Portugal, faz parte das nossas vidas de manhã à noite.

