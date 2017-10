O CDS "imparável" de Assunção Cristas

Não era caso para "We are the champions", o êxito dos Queen que se convencionou usar (e abusar) em ocasiões de vitória. Mas o repertório de êxitos da banda inglesa tinha outro que até se adequava melhor ao tipo de festa que se viveu esta noite na sede nacional do CDS: "Don´t stop me now". "We're having a good time", cantava Freddie Mercury enquanto Assunção Cristas descia do palco móvel, instalado do lado esquerdo do largo Adelino Amaro da Costa, depois de ter feito o balanço possível da noite eleitoral aquela hora.

Os resultados ainda não eram definitivos mas Cristas não teve receio de voltar a sublinhar a "noite histórica " para o partido. Não apenas pelo "extraordinário resultado que se avizinha em Lisboa" (aquela hora, segundo as informações recolhidas pelos centristas, o CDS era a segunda força mais votada em todas as freguesias da capital e ainda tinha a esperança de conquistar as Avenidas Novas, o que não se verificou), mas pela conquista de mais uma câmara: Oliveira do Bairro (em Aveiro). Esta junta-se às cinco autarquias cuja presidência o CDS já tinha conquistado em 2013 (Albergaria a Velha, Vale de Cambra, Ponte de Lima, Santana e Velas). Os centristas contam ainda com o reforço do número de votos e de mandatos por todo o país.

O objetivo, fixado há um ano e meio no congresso de Gondomar, era “crescer autarquicamente”, tinha lembrado Cristas na sua primeira intervenção. “Os objetivos foram superados”, concluiu ainda, confessando-se “animada e confiante” em continuar o trabalho que encetou há cerca de ano e meio, quando substituiu Paulo Portas na liderança do CDS. Ao PSD aproveitou para enviar um "recado", a partir dos resultados de Lisboa (pela primeira vez na sua história, o CDS superou o PSD na capital): "Em Lisboa somos certamente os líderes da oposição e a nível nacional tudo faremos para também o ser".