Mandatos e votos: os resultados de Lisboa ao pormenor

O PS manteve a presidência da Câmara de Lisboa, mas baixou o número de votos (menos 10 mil do que em 2013) e perdeu três vereadores e, com eles, a maioria absoluta – que Fernando Medina terá agora de tentar conseguir com a reedição de uma solução tipo ‘geringonça’ nos Paços do Concelho. Na Assembleia Municipal também perdeu três representantes. A consolação vem das freguesias, onde os socialistas são praticamente hegemónicos (com exceção de quatro das vinte freguesias, que continuam em mãos sociais-democratas, e de Carnide, que se mantém comunista), agora que conquistaram as Avenidas Novas à direita e o Parque das Nações ao movimento de cidadãos independentes que presidia à junta desde 2013.

O PSD cai para valores nunca vistos em Lisboa. Ao início da noite ainda se chegou a pensar que poderia ficar atrás da CDU, o que acabou por não se confirmar, mas tem exatamente o mesmo número de vereadores que os comunistas: dois. Com 11,23% conseguiu bater o recorde do que era até aqui o pior resultado para os sociais-democratas alfacinhas: os 15,23% (3 vereadores) de Helena Roseta, em 1976. Nas freguesias o desaire foi menor: só perdeu (para o PS) as Avenidas Novas – onde começaram as desavenças no PSD de Lisboa que ajudaram ao insucesso da candidatura de Leal Coelho; mas manteve a liderança de Belém (a freguesia onde reside Assunção Cristas, mas onde o CDS não logrou ir além da 3ª posição), Estrela, Areeiro e Santo António.

O CDS ultrapassou pela primeira vez o PSD e assume a liderança da oposição na capital: sozinho, tem mais votos do que aqueles que a coligação com o PSD conquistara em 2013, o que lhe dá quatro vereadores, tantos quantos a coligação tinha até aqui. Com 20,57% dos votos, tem até mais do que os 18,95% que Martins Canaverde tinha conseguido nas primeiras eleições autárquicas depois do 25 de abril. Como a fasquia que Cristas tinha assumido querer ultrapassar era bem mais baixa (os 7,6% de Paulo Portas, em 2001), o sucesso para a candidata centrista é assinalável, apesar de não ter concretizado a esperança de conquistar a junta de freguesia das Avenidas Novas – onde candidatou a antiga jornalista (e filha do histórico presidente da Câmara centrista Krus Abecasis) Raquel Abecasis, que perdeu para o PS por 226 votos. Em 5 das 24 freguesias, o CDS conseguiu ainda ser a segunda força mais votada.

A CDU mantém o número de vereadores, mas perdeu um deputado municipal, ainda que mantenha a única freguesia a que presidia (Carnide). O BE aumenta 70% em relação a 2013 e volta a eleger um vereador (há quatro anos tinha falhado esse objetivo). O PAN, ainda que longe do objetivo de eleger um vereador, cresceu uns notáveis 28% em relação às últimas autárquicas. Na Assembleia Municipal, aliás, passou de um para dois representantes. Nota ainda para a abstenção que, em linha com o que se passou no país, decresceu: se em 2013 tinha sido de quase 55%, agora ficou abaixo dos 50%, nos 48,8% (ainda assim bastante superior à média nacional, que foi de 45%).