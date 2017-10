Distrito a distrito. Retrato de um país cada vez mais rosa

Uma análise das presidências de câmara distrito a distrito, depois de uma noite de contagem de votos que deixou cerca de 85% dos concelhos do país nas mãos dos mesmos partidos ou de movimentos independentes (contas feitas quando faltava ainda apurar os resultados de 11 freguesias)

AVEIRO: A PRAÇA FORTE DO CDS

Quatro câmaras mudaram de mãos: São João da Madeira e Oliveira de Azeméis, conquistadas pelo PS ao PSD; e Águeda, ganha pelos Juntos pelo Povo ao PS; e Oliveira do Bairro, que passou do PSD para o CDS. No resto, tudo na mesma. O PSD lidera agora oito municípios, o PS seis, o CDS três (é o distrito em que os centristas governam mais concelhos), enquanto independentes conquistaram duas câmaras.

BEJA: PS ROUBA QUATRO CÂMARAS À CDU

Era um dos distritos do país onde a CDU tinha a maioria das câmaras, mas a planície foi varrida por um vendaval cor de rosa. O PS arrebatou quatro câmaras aos comunistas (Barrancos, Moura, Castro Verde e Beja, sendo que a capital do distrito fora conquistada pela CDU ao PS em 2013). Socialistas têm agora nas mãos 10 das 14 câmaras, contra quatro dos comunistas.

BRAGA: PSD GANHA DUAS CÂMARAS AO PS

Amares e Terras de Bouro são concelhos que passaram de mãos socialistas para sociais-democratas; o PS perdeu também Vizela, para independentes. Um caso muito raro a nível nacional: um distrito em que, simultaneamente, o PS perdeu câmaras e o PSD ganhou. Os sociais-democratas governam em nove concelhos, contra quatro do PS e um de independentes.

BRAGANÇA: PS GANHA DUAS CÂMARAS AO PSD

Mirandela e Macedo de Cavaleiros foram conquistadas pelos socialistas aos sociais-democratas. São os únicos municípios com novas cores. Invertem-se as posições de há quatro anos: o PS tem agora sete câmaras, o PSD cinco.

CASTELO BRANCO: TUDO IGUAL A 2013

Nada mudou no distrito. PS e PSD continuam com as mesmas câmaras que haviam conquistado em 2013: sete dos socialistas, quatro dos sociais-democratas.

COIMBRA: TUDO IGUAL A 2013

Nada mudou no distrito em quatro anos, quanto às presidências de câmara. Os socialistas lideram 12 das 17 câmaras, o PSD tem cinco.

ÉVORA: ALANDROAL PASSA DA CDU PARA O PS

O panorama manteve-se quase inalterado no distrito. Só uma câmara mudou de mãos, o Alandroal, da CDU para o PS. Com esta conquista, os socialistas têm agora o maior número de concelhos (seis), contra cinco dos comunistas. Três municípios continuam em mãos de independentes.

FARO: TUDO IGUAL A 2013

As coisas continuam como estavam nos 16 concelhos algarvios. O PS mantém a liderança, com dez municípios, seguido do PSD, com cinco, e da CDU (com Silves, a sua praça mais a Sul).

GUARDA: PS E PSD TROCAM DE CADEIRAS EM CELORICO E MANTEIGAS

O distrito sofreu poucas alterações. Só dois concelhos mudaram de mãos, numa troca. O PSD ganhou Celorico da Beira ao PS e os socialistas conquistaram Manteigas aos sociais-democratas. PSD e PS continuam a deter o mesmo números de câmaras: sete e seis, respetivamente. Aguiar da Beira continua nas mãos de um independente.

LEIRIA: ONDE MAIS CÂMARAS MUDARAM DE COR

O PS conquistou três novas câmaras (Bombarral, Ansião e Pedrógão Grande, todas ao PSD), os sociais-democratas ganharam duas (Porto de Mós e Castanheira de Pera, ambas do PS), enquanto os comunistas perderam Peniche para independentes (era o concelho litoral mais a norte governado pela CDU, que há quatro anos ficara sem maioria absoluta; agora perdeu mesmo a autarquia, com pouco mais de 15% dos votos). Os sociais-democratas têm agora oito câmaras, contra sete dos socialistas e uma independente.

LISBOA: TUDO IGUAL A 2013

Nada mudou no distrito face a 2013, quanto às presidências de câmara. O PS lidera 10 delas, o PSD três, a CDU duas e uma (Oeiras) continua nas mãos de independentes (embora sejam as de Isaltino Morais e não as de Paulo Vistas).

PORTALEGRE: PS GANHA SOUSEL AO PSD

Só uma câmara mudou de cor, passando Sousel de laranja para rosa. De resto, o PS continua a ser o partido com mais concelhos (agora oito), seguido do PSD, com quatro, e da CDU, com dois. A capital do distrito é governada por independentes.

PORTO: PS REFORÇA POSIÇÃO

Não fora Vila do Conde (câmara socialista desde sempre e agora nas mãos de independentes) e o distrito do Porto estaria na primeira linha das conquistas socialistas. Com efeito, o PS ganhou três câmaras (uma a independentes, Matosinhos; e duas ao PSD, Paredes e Marco de Canaveses). Além destas duas, os sociais-democratas perderam ainda Felgueiras para independentes. No resto dos municípios ficou tudo na mesma. Socialistas têm agora dez câmaras, contra cinco do PSD e três de independentes.

SANTARÉM: PS GANHA CONSTÂNCIA À CDU E PERDE OURÉM PARA O PSD

Só duas câmaras mudaram de mãos: Constância, perdida pela CDU para o PS; e Ourém, conquistada pela PSD aos socialistas. O PS lidera o mesmo número de concelhos de há quatro anos (13), enquanto o PSD tem agora seis (mais um do que tinha) e a CDU dois (contra três em 2013)

SETÚBAL: CDU PERDE TRÊS BASTIÕES PARA PS

Não é o distrito onde a CDU tem o maior número de perdas, mas é aquele onde a derrota terá certamente maior impacto (pela dimensão populacional e pela carga simbólica dos concelhos em causa para os militantes comunistas). Barreiro, Almada e Alcochete são agora presididos pelo PS (no sismo sofrido na Península de Setúbal, os comunistas perderam ainda a maioria absoluta em Palmela e Seixal). A CDU ainda é a força com mais câmaras no distrito (oito), mas o PS que só tinha um município na margem ribeirinha (Montijo) tem agora mais três nesta zona (e ainda um quinto mais a Sul, Sines). Com o rombo sofrido no distrito, a CDU deixou de ser a força política com mais câmaras na Área Metropolitana de Lisboa, da qual fazem parte 18 município dos dois lados do rio.

VIANA DO CASTELO: PSD GANHA TERRENO AO PS

Apenas duas câmaras (Monção e Ponte da Barca) mudaram de mãos, e ambas foram ganhas pelo PSD ao PS, o que faz do distrito litoral mais a Norte um dos poucos onde os sociais-democratas reforçaram a sua posição. PS e PSD têm quatro câmaras cada, enquanto CDS e independentes governam um município cada um.

VILA REAL: PS E PSD MANTÊM A DISTÂNCIA

Antes destas eleições, os socialistas governavam oito concelhos e os sociais- democratas seis, e assim vão continuar. Cada um ganhou uma câmara ao outro. O PS conquistou Chaves, enquanto o PSD ganhou Murça.

VISEU: PSD E PS OMBRO A OMBRO

Neste domingo quatro municípios mudaram de mãos. O PSD perdeu três: Oliveira de Frades para os Nós Cidadãos, que assim vão presidir à primeira câmara; Nelas, para o PS; e São João da Pesqueira, para independentes. Viseu já foi quase um feudo do PSD (nos tempos do denominado Cavaquistão), mas hoje socialistas e sociais-democratas têm as mesmas presidências de câmara: 11 para cada um.

AÇORES: TUDO IGUAL A 2013

Depois da grande mexida de há quatro anos (seis das 19 câmaras mudaram então de mãos), tudo fica como dantes depois deste domingo. E assim o PS continua com 12 concelhos, contra cinco do PSD, uma dos CDS e uma independente.

MADEIRA: O TEMPO NÃO VOLTOU PARA TRÁS

O arquipélago foi o ponto do país onde há quatro anos se deu a modificação mais radical da paisagem autárquica. O que era então o único distrito ou região autónoma monocolor (os 11 concelhos eram nessa data do PSD) tornou-se uma realidade em vários tons. E foi essa paleta que grosso modo se manteve agora. O PSD recuperou Porto Santo ao PS, mas perdeu Ponta do Sol para os socialistas (e Ribeira Brava para independentes). E no Funchal não conseguiu afastar a coligação de vários partidos, entre os quais o PS, presidida por Paulo Cafôfo. O CDS mantém Santana e dois grupos independentes continuam a governar São Vicente e Santa Cruz (este nas mãos dos Juntos pelo Povo).