Anatomia de um massacre autoinflingido

“Tudo indica que teremos tido um dos piores resultados de sempre do PSD”, admitiu Pedro Passos Coelho na noite de domingo, diluindo o pior resultado de sempre do PSD na fórmula “um dos”. Não foi “um dos”. Foi mesmo “o” pior resultado de sempre para os sociais-democratas. Hecatombe, descalabro, arraso, terramoto, tsunami são as palavras que têm servido para ilustrar a pior noite autárquica da história do partido. Manuela Ferreira Leite, que no domingo à noite estava “chocada e atónita”, falou esta segunda-feira numa “noite negra para esquecer”. E acrescentou, à TSF, que a derrota “tem um rosto, que é muito menos dos candidatos e muito mais da estratégia que tem estado a ser seguida na oposição”.

São muitos os exemplos concretos de como os erros diretos de Pedro Passos Coelho, ou permitidos por este, ao dar carta branca ao coordenador autárquico Carlos Carreiras, contribuíram para que o líder do PSD acabasse a noite a dizer que “os objetivos” ficaram “longe de alcançados”. Das grandes “montras” nacionais que são as câmaras de Lisboa e Porto, até pequenos municípios como Pedrógão Grande, da ambição falhada de conquistar uma capital de distrito à incapacidade de segurar um bastião tradicional da social-democracia, o massacre autoinflingido deste domingo fez-se de processos polémicos, escolhas erradas, tiros ao lado, erros de perceção e, claro, muito desgaste de Pedro Passos Coelho.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)