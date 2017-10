A noite em que a CDU admitiu que perdeu

Menos dez câmaras, entre elas históricas autarquias comunistas como Barreiro, Beja, Almada e Castro Verde, levaram o líder do PCP a admitir: "possivelmente, não fizemos tudo bem feito". Jerónimo enfrentou com dignidade a derrota, que nem a possibilidade da CDU ser a terceira força política em Lisboa tornou mais fácil de encaixar.

A noite eleitoral no Hotel Vitória começou como sempre: com apelos à prudência na leitura das projeções, mas também com palavras de esperança. Armindo Miranda, primeiro, e Paulo Raimundo a seguir, deixaram a ideia de que o objetivo de alcançar "mais votos e mais mandatos" estava à vista.

Os dois dirigentes do PCP traçavam um cenário que, horas mais tarde teve de ser revisto e corrigido. Jerónimo de Sousa subiu ao palanque e não deixou mais margens para dúvidas: "é necessário não iludir que este resultado constitui um factor negativo", disse.

Desta vez não houve lugar a uma "grande vitória", ou sequer a uma "expressiva" ou "significativa". O seu a seu dono, o PCP perdeu e Jerónimo de Sousa também sabe dar a cara nos momentos difíceis.

Não é fácil. Os comunistas viram esvair-se as presidências das câmaras de Constância, Moura, Barrancos, Alandroal ou Alcochete. Perderam históricas autarquias de Beja, Peniche, Castro Verde. A razia chegou ao Barreiro, a Beja e, finalmente, a Almada, cedida ao PS por escassos 213 votos.

Seguramente, não fizeram "tudo bem feito". Com as 24 câmaras que lhe restam para presidir, este é o pior score eleitoral de sempre nos registos do PCP. Mas, Jerónimo não vira a cara. Quando o questionam se sente energia para continuar, assume que continua a correr como líder. "Em termos de ânimo e de energia, estou pronto para outra campanha", disse. O próximo comité central está marcado já para terça feira. Veremos se o PCP vai querer começar a mudar alguma coisa.