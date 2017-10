Teresa Leal Coelho apela às mulheres e jovens

A candidata do PSD gostaria que Lisboa batesse o recorde de afluência às urnas

"Apelo a todas as mulheres para que não desperdicem o nosso direito de votar e esta responsabilidade", disse a candidata do PSD à Câmara de Lisboa, Teresa Leal Coelho, que votou por volta das 12.30 no Lumiar.

A candidata reforçou o seu apelo a que "as pessoas não fiquem em casa e em especial que as mulheres venham votar depois de uma luta que as sufragistas fizeram para que as mulheres pudessem votar", afirmou.

O seu apelo estendeu-se também aos jovens, a quem recordou que o recenseamento é automático, tão logo façam 18 anos.

"Gostaria que em Lisboa desta vez batessemos um recorde de votação", afirmou ainda Teresa Leal Coelho, que manifestou "ter muito orgulho" na sua equipa, bem como na campanha eleitoral que fiz e no programa que apresentou.

"Lisboa precisa efetivamente de uma intervenção e por isso estou muito satisfeita com o trabalho que fiz e com aquilo que será o resultado de hoje à noite", concluiu.