Temperaturas altas por todo o país em dia de eleições

Os serviços de meteorologia preveem uma subida da temperatura para hoje, dia das eleições autárquicas, em todo o continente, com as máximas a atingirem os 30 a 35 graus em algumas zonas do país.

"Continente com céu em geral pouco nublado e subida da temperatura máxima em relação ao sábado. Para sábado prevê-se uma descida da temperatura máxima e no domingo prevê-se um aumento, com as temperaturas a ficarem mais elevadas do que as que se registaram hoje [sexta-feira]", disse à Lusa o meteorologista Ricardo Tavares, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo o meteorologista, em Lisboa, Vale do Tejo, interior do Alentejo e Beira Baixa são esperadas temperaturas acima dos 30 graus.

"Estas regiões vão registar temperaturas entre os 30 e os 35 graus; o resto do continente com temperaturas entre os 25 e os 30 graus", referiu, afirmando que o vento será fraco.

Para a Madeira, Ricardo Tavares referiu que será um dia com alguns períodos de céu muito nublado.

"Pouco nublado ou limpo nas vertentes sul da ilha da Madeira e a possibilidade de alguns aguaceiros fracos nas vertentes norte e terras altas", acrescentou.