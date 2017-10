Projeção no Porto: Rui Moreira com maioria absoluta

As projeções da SIC apontam para a reeleição de Rui Moreira no Porto com maioria absoluta pedida, com uma votação que poderá oscilar entre 37,7% e 40%. Isto poderá traduzir-se em sete mandatos para Moreira. O Partido Socialista é a força política que mais subiu na Invicta em relação a 2013, com Manuel Pizarro a poder alcançar um valor situado entre os 30,3% e os 34%, valor superior ao que alcançou há quatro anos (22,68%), com a previsão de poder conseguir eleger cinco vereadores.

O grande derrotado poderá ser Álvaro Almeida, apoiado por PSD e PPM, com um resultado variável entre os 7,7 e os 11%, o que poderá colocar o cenário de apenas eleger um mandato para a Câmara Municipal do Porto.

As projeções apontam valores similares para Ilda Figueiredo, da CDU, e João Teixeira Lopes, candidato bloquista, com valore situados entre 4,8% e 7,2%, o que poderá traduzir-se na conquista de um vereador. A verificar-se esta sondagem, o Bloco de Esquerda poderá lograr a conquista inédita de um mandato na Câmara do Porto.

Segundo as projeções da TVI, Rui Moreira vai conseguir entre 42 a 47 por cento dos votos. Já segundo a projecão da RTP, o candidato independente irá alcançar entre 43% a 48% dos votos