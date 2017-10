Jerónimo de Sousa: "Leituras nacionais não"

Líder comunista votou em Santa Iria da Azóia e "está confiante"

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, declarou-se "confiante" com os resultados que os comunistas obterão nestas eleições e negou-se a fazer quaisquer "leituras nacionais" do escrutínio.

"Damos um grande valor às eleições, que foi um direito usurpado ao povo português durante décadas e décadas, quase meio século, e vamos defender esse direito sempre em nome da democracia", disse o líder comunista, que apelou amuma maior participação.