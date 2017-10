Fernando Medina reconhece "naturalmente" o desafio e apela ao voto

O candidato e presidente incumbente da Câmara de Lisboa afirmou que são as pessoas que "têm de escolher pelo seu voto o que querem"

Fernando Medina, candidato socialista e presidente incumbente da Câmara de Lisboa, reconehceu hoje que este é um grande desafio "naturalmente", mas espera que a abstenção seja o mínimo possivel.

"É importante que o povo faça ouvir a sua voz neste dia grande da democracia, em que o povo tem de decidir a quem quer atribuir o poder para governar as cidades e freguesias nos próximos anos", afirmou Medina, que votou numa escola do seu bairro. Depois do tempo do debate, é dia de escolher, lembrou.

Segundo o candidato, é importante que as pessoas votem, porque são elas que "têm de escolher pelo seu voto o que querem. Ao não votarem" - sublinhou - "deixam na mão dos outros a escolha desse futuro e isso não é a boa solução em democracia. Por isso espero que todos possam ir votar", concluiu.

O candidato, que disse que passará o dia em casa, "para recuperar algum tempo em familia", só irá ao fim da tarde para o hotel Altis, local onde habitualmente os socialistas reúnem em dia eleitoral.