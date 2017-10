Coordenador autárquico assume derrota e iliba Passos 

No clima fúnebre que se vive na sede do PSD, o coordenador autárquico Carlos Carreiras deu a cara depois das 21h para assumir a derrota e ilibar Passos Coelho de responsabilidades.

"Dos resultados que se vão conhecendo, não é expectável que cumpramos o objetivo a que nos tínhamos proposto, de ganhar o maior número de câmaras", disse Carreiras, dando já de barato que os resultados de Lisboa e Porto serão muito abaixo de qualquer expectativa. Apesar disso, o PSD ainda espera que os resultados não sejam tão maus como dizem as sondagens, e o coordenador autárquico frisa que "o país não é só Lisboa e Porto, há mais 306 municípios".

Carreiras, que tem estado reunido com Passos e com a Comissão Permanente do PSD, reiterou que não há razão para leituras nacionais, assumindo a responsabilidade, enquanto coordenador autárquico, e repartindoessa responsabilidade com as estruturas locais e os candidatos.

"Que eu saiba, o Dr Passos Coelho não foi candidato a nenhuma câmara e nenhuma freguesia", ironizou Carreiras, lembrando que Passos só foi candidato às legislativas, "e até hoje é o líder da proposta vencedora"