Candidatos em Lisboa ficam em casa entes de conhecer os resultados

Cabeças de lista na capital preferem passar o dia a descansar com a famíla

Com tranquilidade e em família é como a maioria dos candidatos à presidência da Câmara de Lisboa vai passar o dia, antes de rumar às respetivas sedes de campanha, para conhecer o desfecho das eleições autárquicas.

Poucos serão os candidatos ao executivo da capital a aguardar pela tarde para se deslocarem às urnas, com o candidato socialista à Câmara de Lisboa e atual presidente da autarquia a votar ao final da manhã na Escola Básica Marquesa de Alorna.

“Vou passar a manhã em família, depois vou votar por volta do meio-dia, vou almoçar e passar a tarde com a família. Ao final do dia, irei para o Hotel Altis, onde irei acompanhar a noite das eleições, tranquilamente”, detalhou Fernando Medina à agência Lusa.

Relativamente à mesma hora, a candidata do PSD, Teresa Leal Coelho, exercerá o seu direito de voto na Escola Básica Lindley Cintra, no Lumiar. “Não vou ficar nada nervosa porque estou orgulhosa da campanha e da equipa que tenho”, disse a social-democrata à Lusa, especificando que irá almoçar e passar o dia em família e com amigos, antes de rumar ao Hotel Palácio do Governador, em Belém, onde irá aguardar pelos resultados.

João Ferreira (CDU) voatará també a meio da manhã, e de seguida, irá “aproveitar para descansar junto da família”, até rumar ao Centro de Trabalho Vitória, para acompanhar a contagem dos votos, junto do líder do PCP, Jerónimo de Sousa.

Assunção Cristas, cabeça de lista da coligação "Pela Nossa Lisboa" (CDS-PP/MPT/PPM), foi a mais madrugadora. Votou às 8.30 na Escola Secundária do Restelo, para poder desfrutar do dia com os mais próximos, até partir para o Largo do Caldas, onde estará a partir das 18:30.

O bloquista Ricardo Robles, vota a meio da manhã, no Quartel dos Bombeiros Lisbonenses: “Estou a contar ir almoçar com a família e estar com as crianças [tem dois filhos]. Temos estado um bocadinho longe estas semanas, mas vou recuperar o tempo com a família. Ao final do dia vamos juntar-nos para acompanhar os resultados no Palácio das Galveias”, revelou o candidato, que aí terá a companhia da líder do partido, Catarina Martins.

Inês Sousa Real, do PAN, também vota a meio da manhã, na Escola Básica de Telheiras, onde deverá cruzar-se com Carlos Teixeira, o candidato da coligação PDR e JPP, que lamenta que a noite eleitoral, marcada para a sede de campanha na Estrada da Luz, coincida com o jogo de futebol do ‘seu’ Sporting com o FC Porto.

“Eu acho que vai ser um dia de muita expectativa. Vou estar com os meus pais, com o meu marido, mas não vamos resistir ir o quanto antes para a sede [na Avenida Almirantes Reis]”, confessou a candidata do Pessoas-Animais-Natureza.

Também Luís Júdice, do PCTP/MRPP, que vota no Pavilhão Gimnodesportivo da Graça durante a manhã, vai aproveitar para passar o dia em família e descansar da campanha eleitoral, partindo em seguida para a sede do partido na Avenida Brasil.

Será na sede do Nós, Cidadãos! que Joana Amaral Dias conhecerá quem é o próximo presidente da Câmara de Lisboa, depois de votar na Reitoria da Universidade de Lisboa. Amândio Madaleno, o cabeça de lista do PTP, vota de manhã na Colina do Sol; o candidato do PNR, José Pinto-Coelho, põe o seu voto no Agrupamento de Escolas Padre Bartolomeu de Gusmão de manhã para, posteriormente, aguardar em casa pelos resultados.

António Arruda, o candidato do PURP, também vai conhecer o desfecho das eleições autárquicas em casa, depois de votr ao princípio da tarde no Liceu Camões.