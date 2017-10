Candidatos do Porto: família, caminhadas e descanso ocupam o dia

Antes do frenesim da contagem dos resultados, altura em que estarão reunidos com restantes membros do partido, os canditados passam o dia em atividades de lazer ou com a família.

Entre o momento de colocar o voto na urna e o de conhecer os resultados das eleições de hoje, os candidatos à Câmara do Porto vão partilhar tempo com a família, descansar, caminhar e ler, revelaram à Lusa.

O candidato do PS, Manuel Pizarro, desloca-se às urnas, a meio da manhã, na escola Maria de Lamas, depois fará uma caminhada “de cerca de uma hora” em Pereiró e almoçará em casa com a família e amigos. Pensa que ainda vai ter tempo para si e para ler, antes de se juntar à equipa num hotel em frente à sede de campanha, na Avenida dos Aliados, pelas 19:00 revelou fonte da candidatura.

O candidato independente Rui Moreira vota também a meio da manhã na Escola São Miguel de Nevogilde, na Foz, almoça com os dois filhos e os dois netos – “provavelmente sushi” -, e ainda vai tentar aproveitar “para dormir uma sesta, como há quatro anos”. Planeia estar na sede de campanha, na Avenida dos Aliados, pelas 17:30.

Álvaro Almeida, candidato do PSD/PPM, vota de manhãs na Escola Clara de Resende, após o que espera almoçar e descansar em casa. Ao fim da tarde, irá acompanhar “os resultados das eleições autárquicas e o jogo do FC Porto [contra o Sporting, com início às 19:15] num hotel da avenida da Boavista, onde permanecerá até ao final da contagem de votos eleições.

A candidata da CDU, Ilda Figueiredo, votará no fim da manhã na junta de freguesia de Santa Marinha, em Vila Nova de Gaia, onde reside. De seguida, pretende “estar com a família em casa e descansar”, seguindo, “ao fim da tarde”, para o Centro de Trabalho do PCP, na avenida da Boavista, no Porto. “Nesta fase estive muito tempo fora e devo algumas horas à família. Serão momentos tranquilos e simples, com privilégio para a família", afirmou.

João Teixeira Lopes, candidato do BE, planeia exercer o direito de voto ao princípio da tarde na escola Maria Lamas, esperando chegar às 18:00 à sede do “bloco” na rua Álvares Cabral, onde acompanhará a noite eleitoral. O resto do dia será dedicado à família, já que o candidato quer “passear com a mulher, a filha e a cadela no Parque da Cidade”. “Estou a precisar e elas também”, desabafou.

A candidata do PAN, Bebiana Cunha, vota de manhã na escola Dr. Leonardo Coimbra e estará na sede de campanha, na rua Barão de Forrester, n.º 783 “por volta das 20:00”. Quanto ao resto do dia, espera que seja “tranquilo” e que possa “aproveitar para estar em família e com amigos”, bem como “com as pessoas que têm também estado próximas da candidatura e têm apoiado”.

“E também um dia, obviamente, para conviver com os animais que também são parte da nossa família, claro”, acrescentou.

Orlando Cruz, candidato do PPV/CDC, vota de manhã na Escola Secundária de Pedroso, em Vila Nova de Gaia. Passará o dia “com a equipa que o acompanhou na campanha eleitoral” e aguardará pelos resultados “em casa de um dos membros da lista”, no concelho de Matosinhos.

Costa Pereira, candidato do PTP, será o último a votar, ao fim do dia, na Câmara do Porto. Pretende assistir aos resultados das eleições em “casa de amigos, onde estarão reunidos algumas dezenas de apoiantes desde o início”. Durante o dia, Costa Pereira revela que vai “andar junto ao mar, retemperando energias”.

A Lusa tentou, sem sucesso, saber as mesmas informações junto de Sandra Martins, do PNR.