Teresa Leal Coelho ao Expresso: “A nota dominante desta campanha foram as minhas propostas”

Fez a campanha que queria?

Sim, fiz a campanha que queria. Fiz o diagnóstico dos problemas reais da cidade de Lisboa. Tenho um conhecimento muito profundo neste momento de quais são os problemas das pessoas da cidade de Lisboa, tenho o diagnóstico da geografia e da demografia da cidade, tenho um conjunto de propostas no meu programa e uma visão estratégica para Lisboa que marcaram esta campanha. Aquilo que foi nota dominante nesta campanha, que acabou por ser absorvida pelos restantes candidatos, foi um conjunto de propostas que eu desde março tenho vindo a apresentar.

Qual a mensagem da sua candidatura que melhor passou junto do eleitorado?

Julgo que passaram todas as mensagens, incluindo as expressões que eu utilizei durante estes meses. Dou um exemplo: uma das primeiras propostas que apresentei foi a necessidade de repovoar Lisboa e com isso ter políticas para habitação no plano da compra e venda e do arrendamento. Logo em março defendi medidas de discriminação positiva para que as pessoas possam adquirir casa, seja por compra ou arrendamento, em condições mais competitivas, uma vez que estamos no mercado com muita especulação. E essa especulação decorre também em grande medida da ação desta Câmara Municipal. Sinalizei isso muito cedo e depois foi uma nota dominante na campanha. De tal forma que o atual primeiro-ministro (PM), que foi durante oito anos presidente da Câmara e já há dois anos é PM, foi já na pendência da campanha eleitoral, e depois de eu apresentar as políticas para habitação como prioridade, que veio a criar a Secretaria de Estado da Habitação. Acordou para o problema e isso é uma nota muito positiva: eu introduzi a questão e o PM seguiu essa linha de orientação.

Acredita mesmo que existe uma Secretaria de Estado da Habitação porque a Teresa Leal Coelho falou de habitação na sua campanha de Lisboa?

Só se for coincidência... Mas acredito que foi por isso. Todos conhecemos o perfil de António Costa fazer política, sabemos que é um homem atento e que se tiver uma oportunidade vai atrás dela. Estou convencida que foi isso mesmo que ele fez, e muito bem. Foi um serviço público que prestei durante esta campanha eleitoral aos lisboetas.

A concelhia de Lisboa do PSD ficou completamente à margem da sua campanha. Não fez falta?

Aquilo que faz falta em Lisboa é uma visão estratégica e medidas que sirvam os cidadãos. Isso é a única coisa que me interessa, porque é o que tem faltado. Por isso Lisboa não é hoje uma cidade com qualidade de vida para os lisboetas. Tudo o resto não tem nenhuma relevância. A minha ação política é virada para as pessoas e para resolver os problemas, tal como fiz em cinco anos enquanto deputada. Preocupei-me sempre em encontrar soluções e mudar a vida das pessoas para melhor. Muitas vezes fi-lo até isoladamente ou, dizendo melhor, pioneiramente. E nesta candidatura a CML é exatamente essa capacidade que eu trago: o profundo conhecimento da cidade e uma visão para uma cidade com qualidade vida.

As sondagens que a colocam em terceiro lugar mobilizam ou desmobilizam o seu eleitorado?

Aquilo que mobiliza o eleitorado são as políticas que apresentamos.

As sondagens são irrelevantes?

O diálogo que temos com os cidadãos e as soluções para os problemas - a mim a política interessa exclusivamente por isso. É apenas nesse patamar que me coloco. Mas deixe-me acrescentar que, por enquanto, e até a realização do próximo ato eleitoral, o PSD é o maior partido em Lisboa, como é o maior partido no Parlamento. Estes são dados objetivos.

Se o PSD deixar de ser o maior partido em Lisboa responsabilidade é sua?

A essa questão respondo com muita clareza, porque já respondi no início da campanha. A única responsável pelo resultado eleitoral de 1 outubro [em Lisboa] sou eu.