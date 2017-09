Sofia Vala Rocha: “Passos matou PSD em Lisboa, é homicídio qualificado”

Segundo a social-democrata, a campanha autárquica do PSD em Lisboa não foi preparada como devia ter sido porque “não lhe foi dada a devida importância”

A dois dias das eleições autárquicas, já há quem dê Lisboa como ganha pelo PS. Inclusive, dentro do PSD. Sofia Vala Rocha, quinta da lista do PSD à Câmara Municipal de Lisboa, em entrevista ao “Diário de Notícias” esta sexta-feira, não se coíbe de criticar Teresa Leal Coelho e o atual líder do partido.

“Eu considero que Pedro Passos Coelho matou o PSD em Lisboa e foi um homicídio qualificado”, acusou.

Segundo a social-democrata, a campanha autárquica do PSD não foi preparada como devia ter sido porque “não lhe foi dada a devida importância”.

Pedro Passos Coelho, depois de não ter mantido o governo em 2015, “pensou que ia voltar rapidamente ao poder e, portanto, achou que as autárquicas não eram uma eleição importante e não era importante a eleição em Lisboa”, disse.

Quanto à escolha de Teresa Leal Coelho como rosto do partido, Sofia Vala disse que o PSD “devia ter pensado se podia candidatar uma pessoa que manifestamente não gosta de fazer política, não sabe fazer política, não gosta de debater, não gosta de ir à televisão e não gosta de confrontar adversários”.

Por isto tudo, a social-democrata diz ser necessário existir uma responsabilização por parte de Passos Coelhos pelos resultados das autárquicas. “A responsabilização em relação a Lisboa tem de ser feita porque já em 2013 o partido devia ter feito essa análise, já que os resultados foram metade em Lisboa do que tinham sido em 2009. E não fez porque teve em conta o superior interesse nacional e tínhamos a troika e éramos governo. Mas neste ano toda a gente achou que não haveria nada que impedisse o PSD de ter uma solução ganhadora”, disse.