Santana acredita que Leal Coelho conseguirá ficar em segundo. “Vamos ver...”

Pedro Santana Lopes tomou ao final da manhã um café com Teresa Leal Coelho e com alguns dos candidatos do PSD em Lisboa, para lhes desejar “boa sorte” numa luta “difícil”. Bem vão precisar, a julgar pelas palavras do antigo líder do PSD e antigo presidente da Câmara Municipal de Lisboa. O que devia ter sido uma iniciativa de apoio, acabou por ser um raio-x à situação que “não é fácil” do PSD, seja a nível local, seja no plano nacional. Apesar disso, Santana acredita que Leal Coelho conseguirá chegar... ao segundo lugar. Atrás de Fernando Medina mas à frente de Assunção Cristas...

A principal dificuldade para Teresa Leal Coelho e, em geral, para o PSD, diz Santana, são os bons indicadores económicos do país. Lembrou que em 2013, quando PS estava na oposição, venceu as autárquicas mas António Costa considerou a vitória “poucochinho”, apesar de Portugal estar, então, na “maior crise económica e social desde o 25 de abril”. Agora, acrescenta, “estamos em circunstâncias opostas, Não estamos na maior crise económica e social, pelo contrário, estamos num período de crescimento económico como não acontecia desde há vinte anos”.

José Carlos Carvalho

País numa “fase cor-de-rosa”

De uma penada, Santana passou a limpo todas as dúvidas que Pedro Passos Coelho tem colocado sobre o bom desempenho económico do país e sobre os méritos ou deméritos deste e do anterior governo, e entregou a taça ao PS. “A realidade é esta. Disputar eleições na oposição numa situação como esta, em que o país passou de uma frase negra para uma fase de facto cor-de-rosa (sem segundas intenções), é completamente diferente. É difícil, a situação atual não é fácil para quem é oposição”, concluiu Santana.

O antigo autarca de Lisboa e da Figueira da Foz considera que Fernando Medina seria derrotável, até porque “não há nenhum candidato imbatível, e a história das autárquicas demonstra isso.” Mas para Teresa Leal Coelho não vai mais longe do que prognosticar um eventual segundo lugar.

Questionado sobre as sondagens, que continuam a colocar a candidata do PSD atrás de Assunção Cristas, Santana Lopes respondeu com a sua experiência: “Dois dias antes de eu ganhar as eleições em Lisboa em 2001, [as sondagens] davam-me 14% de diferença a menos, e depois nas urnas foi diferente.”

Com Leal Coelho menos de dez pontos atrás de Cristas, mas 30 pontos atrás de Medina (de acordo com a sondagem do Expresso), isso significa que Santana Lopes acha que Teresa ainda conseguirá chegar ao segundo lugar? “Acho com certeza... Que é possível... é. Agora, vamos ver o que é que os eleitores pensam.”

Santana seria melhor? "Nunca se sabe"

E se tivesse sido Santana o candidato, como chegou a ser hipótese? “Houve uma possibilidade de ser eu, não aconteceu, e foi a Teresa a escolha que foi feita, e bem feita seguramente. Os eleitores dirão o que pensam sobre isso.”

Mas o resultado de Santana Lopes seria melhor? “Nunca se sabe. Como dizem os senhores estrangeiros, you never know...”

Questionado ainda sobre as consequências que um mau resultado das autárquicas terá para o líder do PSD, Santana respondeu com La Palice: “Domingo à noite, é domingo à noite; hoje é sexta-feira. Não quero falar sobre isso, mas à partida autárquicas são autárquicas e ninguém o pôs em causa.”

Mas Santana Lopes frisou que não é daqueles que fingem que as autárquicas não têm leituras nacionais. “Eu não gosto de ser cínico, e se penso que têm [leitura nacional], não vou dizer que não têm. Têm sempre. Qualquer eleição num país todo tem uma leitura nacional.” Porém, atalhou também que a “leitura nacional não é um drama, é retirar ilações. Não são legislativas, isso também não são.”

E pronto, foi o “apoio” possível.