Rui Rio contra abstenção diz que cidadãos devem respeito a quem se candidata

O antigo presidente social-democrata da Câmara Municipal do Porto Rui Rio disse esta sexta-feira não compreender quem opta pela abstenção nas eleições autárquicas, sublinhando que as pessoas devem respeito a todos os cidadãos que se candidatam a autarcas.

"Não compreendo aqueles que, particularmente nestas eleições, não vão votar e se abstêm. Não consigo entender porque todos aqueles candidatos a freguesias, assembleias municipais e executivos, merecem o nosso respeito. E, no limite, se não nos identificamos com alguém, votamos em branco ou votamos nulo. Mas, ir lá [votar] é ter respeito por quem quer trabalhar por nós", disse Rui Rio em Montemor-o-Velho, distrito de Coimbra.

Intervindo perante cerca de mil simpatizantes da candidatura de Luís Leal (PSD/CDS-PP) à Câmara de Montemor-o-Velho, o antigo autarca do Porto destacou os "milhares e milhares de portugueses" candidatos "em todos os concelhos do país", assinalando que são cidadãos "disponíveis para se candidatarem em prol da sua terra".

"E devemos estar agradecidos a todos", sublinhou.

"Sendo Portugal um país muito centralizado no litoral e, particularmente, na sua capital, em Lisboa, mais importante é termos bons autarcas, bons presidentes de Câmara, bons vereadores, que defendam a nossa terra, olhem pela nossa terra e batam o pé pelos interesses da nossa terra", acrescentou.

Na sua intervenção, Rui Rio lembrou que tem raízes familiares no Baixo Mondego, revelando que recebeu hoje em Montemor-o-Velho a certidão de batismo da sua trisavó, "a avó do meu avô", nascida no concelho no século XIX.