Rui Moreira ao Expresso: “O Porto não compreenderá maiorias de bloqueio”

Ganhar sem maioria absoluta, será para si uma derrota?

Acho que é mau para o Porto. É melhor para a cidade ser governada por uma maioria absoluta. É o que quer qualquer candidato, e eu objetivamente quero-a, mas cabe ao eleitor escolher.

Se não acontecer, vai fazer nova aliança ou oferecer pelouros a outras forças políticas ou governar em minoria?

À partida e perante o que os outros candidatos já disseram, governarei em minoria, como tem acontecido sem problemas desde o início de maio. Já demonstramos que temos capacidade de diálogo para encontrar soluções de governação com uma maioria relativa. Primeiro com o partido socialista e, depois do PS ter abandonado a aliança, em minoria. Esse é o crédito que os portuenses me devem dar, sabendo que o melhor para cidade é haver governação estável para evitar que alguém deserte, como aconteceu. O que esta cidade não compreenderá é que se formem maiorias de bloqueio.

A sua campanha arrancou tarde e morna. Não houve alguma sobranceria?

Não. De todo. A minha campanha começou há três meses e fiz imensas atividades de rua, visitas a bairros, a empresas. Há uma coisa que as pessoas se devem lembrar: eu sou presidente de Câmara e os portuenses confiaram em mim para quatro anos. Eu não desertei subitamente, não tirei o casaco, ao contrário de outros , que abandonaram a Câmara para irem fazer campanha eleitoral. Nem saí de nenhuma reunião de Câmara para andar de bicicleta. Eu fiz campanha no tempo e com o tempo que podia. Eu não estou ainda em gestão, só o estarei a partir de 1 de outubro. E fiz campanha com os recursos que temos, sem uma presença de outdoors obsessiva na cidade. As pessoas não gostam. Quando olho para os orçamentos das outras campanhas, não consigo ver como há possibilidade de haver tantos outdoors. Mas isso, haverá um dia quem se preocupe com essa matéria, que não me compete avaliar. A nossa foi uma campanha pela positiva. Sabem qual foi a palavra mais citada durante a campanha? Acuso. Não fiz campanhas sujas. Não acusei os meus adversários de nada, não insinuei coisa nenhuma..

Álvaro Almeida acusa-o de ter sido ingrato com Rui Rio, que o apoiou há quatro anos, e agora com o PS. Manuel Pizarro também diz que foi desleal. Na 'mui nobre, sempre leal e Invicta cidade do Porto' não teme ser julgado por deslealdade?

Relativamente ao anterior executivo, acho que fomos da maior lealdade. Qual era a lealdade que a cidade esperava de nós? Que se desse continuidade ao que o dr. Rui Rio fez, nomeadamente as contas à moda do Porto. E não só mantivemos as boas contas, que era algo que preocupava o anterior executivo, como até as melhorámos. A maior lealdade é honrar o trabalho feito antes de nós. E lembro que não houve apoio de Rui Rio há quatro anos.O que se pode dizer é que o Dr. Rui Rio não queria que Luís Filipe Menezes ganhasse e, por isso, admito que quisesse que a minha vitória. Se o modelo de cidade foi diferente? Aí a minha lealdade foi para com as promessas que fiz há quatro anos e foram sufragadas pelos eleitores. Ninguém esperaria que houvesse uma figura tutelar na cidade e que eu fosse um capataz de um programa anterior. Em relação ao que aconteceu em maio, os portuenses não perceberiam que cedesse a pressões do PS.

Há algum incómodo familiar pelo facto de o caso Selminho, consigo como presidente da Câmara, ter tomado proporções que permitiram descobrir que afinal grande parte dos terrenos são da autarquia?

A única coisa que vou dizer é que o caso vai morrer a 1 de outubro à noite, independentemente dos resultados. O caso Selminho apenas serviu para tentar fazer uma campanha suja.