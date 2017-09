Passos sobe à Torre dos Clérigos ao lado de Álvaro Almeida. Costa janta com Pizarro

Em contagem decrescente, os candidatos à Câmara do Porto vão andar pela Invicta a pregar os seus últimos argumentos aos eleitores indecisos, antes do fim de festa de campanha autárquica 2017 lá para a meia noite. O momento mais alto de Álvaro Almeida acontecerá pelas 15h45 com a íngreme subida à mais icónica torre do Porto, ajudado pelo líder do PSD, que se prepara para uma noite de derrota histórica do partido no Porto.

Já sem Passos a seu lado, que segue para Felgueiras para um jantar-comício com Inácio Ribeiro, o autarca que tenta a reeleição, o candidato laranja que corre pelo 'Porto Autêntico' andará depois pela Baixa. À noite, pelas 22h, partirá em caravana do Castêlo do Queixo, na Foz, rumo à zona da movida, nos Clérigos.

Manuel Pizarro, médico de profissão e ainda crente no retorno do PS à liderança da Câmara perdida há 16 anos, visitou esta manhã o Centro Materno-Infantil e encerra a noite com um jantar de encerramento de candidatura para 250 apoiantes, liderado por António Costa.

Rui Moreira optou por arruadas de manhã e à tarde, pelo centro do Porto, encerrando a campanha com um jantar no Palácio de Cristal.

Ilda Figueiredo vai andar esta tarde pela zona de Campanhã, fechando a campanha também à mesa com os candidatos da CDU, no Centro de Trabalho da Boavista do PCP.

João Teixeira Lopes terá um dia de despedida autárquica em cheio, animado por Francisco Louça, numa ação na Casa da Música, enquanto Catarina Martins participará numa arruada que terá início à saída do Metro do Bolhaão, em Santa Catarina. No jantar de encerramento do Bloco de Esquerda, na Alfândega do Porto, é esperada ainda a eurodeputada Marisa Matias.