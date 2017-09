Manuel Pizarro ao Expresso: “Acredito que a deslealdade de Rui Moreira será julgada nas urnas”

Se Rui Moreira vencer em minoria admite fazer um novo acordo-pós eleitoral?

Já fui e sou claro. Se não sair vencedor destas eleições, nem eu nem os vereadores socialistas terão funções executiva no próximo mandato. Este é o momento dos cidadãos escolherem se querem que seja o PS a governar ou não. Ou seja, o PS só governará a cidade se vencer as eleições. Estou convicto que é o que irá acontecer. E ao contrário de Rui Moreira não acho muito relevante ter ou não maioria. Eu tenho a certeza absoluta que tenho capacidade de diálogo à esquerda e à direita que me permita com toda a tranquilidade encontrar uma situação de gestão estável. Somos nós que estamos em melhores condições para promover o diálogo na cidade, quer com as pessoas, quer com as instituições, quer com as outras forças políticas. Não vou antecipar nenhum cenário, até porque o importante agora é os portuenses escolherem quem querem para presidente da Câmara do Porto. Depois, avaliarei, sendo que tenho capacidade para dialogar à esquerda e à direita com o PSD e uma parte da lista da candidatura independente.

Álvaro Almeida já disse que não está disponível para aceitar pelouros e Ilda Figueiredo afirma que nunca fará acordos 'à Pizarro', não abdicará do seu programa nem será uma vereadora obediente....

Durante os três anos e meio em que o PS teve um acordo com o atual executivo, honramos com absoluta lealdade e competência o nosso programa, tendo executado 97% das propostas assumidas em 2013. O que quer dizer que em momento nenhum abdicámos das nossas propostas. Eu percebo essas declarações no contexto de campanha eleitoral, momento em que é normal que os candidatos procurem exacerbar eventuais contradições dos seus adversários políticos. Só que no PS não há nem houve contradições. Trabalhamos sempre a favor do Porto e dos portuenses.

O candidato do PSD acusa Rui Moreira de ter sido ingrato com Rui Rio e com o PS. Os portuenses têm a perceção que não foi leal para aqueles que o apoiaram?

Os portuenses têm dificuldade em perceber as razões pelas quais Rui Moreira agora hostiliza Rui Rio e porque na 25ª hora quis romper o acordo com o PS, utilizando algo que foi evidentemente um pretexto. Não evoco classificações emocionais para tratar questões políticas. Mas é claro que não havia nenhum boa razão para romper o acordo connosco e espero que as portuenses pensem como eu. Não me furto as reflexões sobre o que aconteceu no passado recente, mas o que me move é o futuro da cidade, para a qual tenho projetos como o Habita Porto, que passa pela construção de três mil habitações a rendas controladas para combater o sobreaquecimento do mercado imobiliário.

Tem feito uma campanha intensa. Rui Moreira queixa-se que desertou de reuniões da Câmara para vir para a rua andar de bicicleta?

Isso é absolutamente extraordinário. Estive presente do início até ao fim em todas as reuniões que ocorreram nestes quatro anos. Na última reunião de Câmara, saí um quarto de hora antes do fim, quando se discutiam assuntos consensuais. Chamar a isso deserção é um atitude de crispação e agressividade que em nada contribui para o debate político. Há uma coisa que eu não fiz: faltar a um debate televisivo para assistir a um jogo de futebol.

Azeredo Lopes, ex-chefe de gabinete de Rui Moreira, tem feito campanha consigo, Odete Patrício e Catarina Santos Cunha, que apoiaram o movimento independente 'Porto, O Nosso Partido' há quatro anos, agora estão na sua lista. São convites inocentes ou retaliação?

Fiz convites com base em critérios de qualificação. São pessoas com provas dadas a nível profissional, académico e cívico. Não me zango que pessoas de quem sou próximo decidam apoiar outro candidato. Faz parte da vida democrática. O que não tenho é apoios envergonhados. O CDS agora uma OPA sobre as listas de Rui Moreira, quer à Câmara, Assembleia Municipal e freguesias. É uma invasão de figuras ou simpatizantes do CDS, e os cidadãos do Porto têm de saber isso quando vão votar. Não se pode propalar independência e ser partidofóbico quando se abre uma exceção para determinado partido.