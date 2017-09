Leal Coelho diz que Marcelo a apoiou; Marcelo desmente

Candidata pôs na sua página oficial de Facebook um vídeo em que o Presidente da República lhe daria um “beijinho de última hora”. “Uma palavra amiga, de apoio”, disse Teresa. Comunicado de Belém desmente e denuncia “aproveitamento ou manipulação”

A Presidência da República colocou um comunicado no seu site reprovando "qualquer tentativa de aproveitamento ou manipulação da sua posição" por parte de candidatos às eleições autárquicas. "Como é evidente, o Presidente da República não apoia nenhuma candidatura eleitoral", enfatiza o comunicado de Belém. Uma reação oficial, e violenta, depois de Teresa Leal Coelho ter alegado que o chefe do Estado lhe teria manifestado apoio, com "um beijinho de última hora".

A candidata do PSD colocou na sua página de Facebook um video de 13 segundos, no qual se vê Marcelo Rebelo de Sousa dentro do seu carro de Estado, saudando, com o vidro em baixo, Teresa Leal Coelho e outra pessoa não identificada. Esse vídeo, entretanto retirado da página da candidata, tinha como legenda "Teresa Leal Coelho recebe um beijinho de última hora de Marcelo Rebelo de Sousa".

"Veio dar-me uma palavra amiga, de apoio", disse Leal Coelho ao Observador, que estava a acompanhar a campanha da candidata, numa das zonas históricas de Lisboa. Uma fonte da Presidência apressou-se a desmentir essa informação, mas o vídeo continuava online no Facebook, e não tardou o desmentido oficial.

Afinal, Marcelo estava só preso no trânsito, a voltar da missa, quando a candidata o abordou dentro do carro. Ou, como relata a nota oficial: "Esta tarde, quando se dirigia da Igreja do Loreto para Belém, cruzou muitos lisboetas em diversas ações de campanha, de pelo menos três partidos, que saudou como sempre faz; quando estava no carro parado no trânsito, cruzou uma quarta candidatura, tendo a cabeça de lista atravessado a rua para o cumprimentar. Nada neste encontro autoriza qualquer interpretação de apoio específico".