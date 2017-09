José Sócrates vai comentar as autárquicas no Porto Canal

José Sócrates vai ser o convidado da estação televisiva do FC Porto na noite eleitoral. O ex-primeiro-ministro estará no ar a partir das 23h para comentar os resultados das autárquicas 2017, programa conduzido pelo diretor do Porto Canal, Júlio Magalhães.

O Expresso apurou junto de fonte da estação que o programa acompanhá ainda o contestado referendo na Catalunha, também marcado para o próximo domingo, à revelia do Governo espanhol.