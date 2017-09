Jerónimo apela aos militantes para convencerem indecisos até domingo

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, apelou esta sexta-feira aos militantes para aproveitarem o dia de reflexão para convencer os indecisos a votar no domingo na CDU, sublinhando que "nada está decidido".

"Acho que não devíamos descansar com o trabalho que realizámos. O tempo que falta é importante para convencer mais gente a votar na CDU e no nosso projeto. A nossa reflexão deve ser partilhada com outros que não decidiram em quem votar e estão hesitantes", afirmou o líder comunista.

Jerónimo de Sousa, que participou esta noite no jantar de encerramento da campanha da CDU à Câmara Municipal de Odivelas, sublinhou que o partido "foi a força política que mais combateu a abstenção" e que, "independentemente do resultado, já obteve uma vitória".

"Não sei qual vai ser o resultado, mas foi a CDU que apresentou propostas e mobilizou eleitorado para ir votar no dia 01. Fomos a força política que mais combateu a abstenção, perante um PS instalado e um PSD resignado", apontou.

No final e, antes de se deslocar para o município vizinho de Loures, presidido pelo comunista Bernardino Soares, Jerónimo de Sousa deixou uma mensagem de incentivo para a candidatura ao concelho de Odivelas, presidido desde a sua formação em 1998 pelo PS.

"Camaradas, não sei qual vai ser o resultado aqui, mas valeu a pena travar esta batalha porque vamos crescer e avançar. Temos consciência de que podemos ser alternativa", concluiu.