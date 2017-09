Fernando Medina ao Expresso: “Temos dado provas, mesmo com ampla maioria, de uma cultura de diálogo permanente”

As sondagens têm-no colocado como vencedor das eleições em Lisboa, mas sem maioria absoluta. Caso esse cenário se confirme, está disponível para negociar uma versão lisboeta da “geringonça”? Ou admite assumir a governação da capital sem maioria absoluta?

Somos uma candidatura plural e só com condições de governabilidade, com um resultado muito forte, conseguiremos condições para cumprir objetivos tão ambiciosos como mais 6 mil casas a rendas acessíveis ou a recuperação e a expansão da Carris. Este é o momento de apresentar as diferentes visões de cidade, as propostas e as equipas. Os lisboetas é que decidirão quem irá governar é que condições irão dar para essa governação.

Tanto o BE como a CDU já sinalizaram estar disponíveis para negociar eventuais acordos na câmara de Lisboa. Um acordo para garantir a maioria absoluta deverá incluir estes dois partidos ou admite incluir apenas um nessa possível solução de Governo para a cidade?

A nossa maioria nunca se fechou, manteve sempre o diálogo com a cidade e teve sempre disponibilidade para partilhar responsabilidades com quem as quis assumir. Temos dado provas, mesmo com uma ampla maioria em Lisboa, de uma cultura de abertura e diálogo permanente. 95% das propostas aprovadas no último mandato tiveram abrangência maior que a atual maioria, incluindo áreas centrais da governação da cidade como as obras na Avenida da República e Saldanha, ou o Plano de Drenagem. Por outro lado, a candidatura do PS é muito mais aberta e vasta que um só partido. Abrange os Movimentos Cidadãos por Lisboa, Lisboa é Muita Gente, o partido Livre e muitas centenas de independentes que se revêm neste projeto.

Quando disse, numa ação de campanha, que o PS “é a única candidatura com um verdadeiro compromisso com a cidade, de quem não aspira a mais nada do que servir Lisboa e os lisboetas” estava a fazer uma crítica implícita a todas as candidaturas da oposição ou apenas às candidaturas de PSD e CDS? E se só o PS “aspira a servir Lisboa e os lisboetas”, a que aspiram então, na sua opinião, as restantes candidaturas?