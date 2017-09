Costa diz que “único voto que é verdadeiramente útil ao Porto é o voto no PS”

No encerramento da campanha, o líder socialista manifestou confiança: “Se não houver abstenção e houver uma grande votação aqui no Porto como no resto do país, o PS terá no domingo uma grande vitória eleitoral”

O secretário-geral socialista disse esta sexta-feira que o "único voto que é verdadeiramente útil ao Porto é o voto no PS" e sublinhou que com "uma grande vitória" no país será possível "continuar a liderar a mudança".

Num discurso que encerrou os 11 dias de campanha oficial para as autárquicas, António Costa iniciou a intervenção dirigindo-se a Manuel Pizarro: "Mas, que grande campanha eleitoral nós fizemos nesta cidade do Porto. Quem achou que nos deixava no meio da ponte, enganou-se. Não conhecia o PS. Palmo a palmo cá estamos para ganhar a Câmara do Porto no próximo domingo", disse, enviando um 'recado' ao independente Rui Moreira, com o qual o PS teve no Porto até maio um acordo de governação.

António Costa referiu que quando houve necessidade se escolher um candidato ao Porto, Pizarro "não hesitou" para seu "desgosto": "Ele escolheu o Porto e disse-me não a mim", afirmou o secretário-geral do PS sem, no entanto, especificar que convite o candidato terá negado.

"Leal" e "humilde" foi como António Costa descreveu Manuel Pizarro, garantindo que este teve "determinação para dar a cara e para enfrentar e ir à luta" e soube chamar à sua candidatura muitas pessoas que não sendo militantes do PS, sabem que a cidade ficará entregue em boas mãos".

Depois da 'achega' a Rui Moreira, António Costa dirigiu-se ao PSD, que nestas eleições concorre com Álvaro Almeida, mas que há quatro anos candidatou o ex-presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia, Luís Filipe Menezes.

"Há quatro anos, sei bem, houve muitos socialistas que perante a ameaça da desgraça da gestão municipal que o PSD tinha seguido em Gaia atravessar a margem do Douro, fizeram um voto útil para derrotar o PSD. Quatro anos passados, no próximo domingo há algo que temos a certeza: não é preciso fazer mais nada para derrotar o PSD porque o PSD já se derrotou a si próprio", disse, sublinhando que agora "não há nenhum voto útil a desperdiçar".

"Desta vez, neste domingo o único voto que é verdadeiramente útil ao Porto é o voto no PS e o voto no Manuel Pizarro", vincou.

Costa apontou ainda que "o Porto nunca falhou ao PS" porque "em todos os momentos decisivos da história democrática foi no Porto que o PS encontrou a energia e a força para travar os seus combates" e desvalorizou as sondagens referindo que "as eleições ganham-se nas urnas".

Por fim, o líder socialista apelou à mobilização, transportando o discurso até aí centrado no Porto para o plano nacional.

"Se não houver abstenção e houver uma grande votação aqui no Porto como no resto do país, o PS terá no domingo uma grande vitória eleitoral. É necessário votar PS para continuar a dar força ao PS no país para continuar a liderar a mudança que iniciámos há dois anos e que, ao longo destes dois anos, tem-nos permitido mostrar que palavra dada é palavra honrada. Para essa continuidade precisamos de dar força ao PS em todo o país", concluiu.

São candidatos à Câmara do Porto, nas eleições de domingo, o independente apoiado pelo CDS-PP e MPT e atual presidente, Rui Moreira, o socialista Manuel Pizarro, Álvaro Almeida, pela coligação PSD/PPM, Ilda Figueiredo, da CDU, João Teixeira Lopes, do BE, Bebiana Cunha, do PAN, Costa Pereira, do PTP, Sandra Martins, do PNR, e Orlando Cruz, do PPV/CDC.