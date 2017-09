Costa "confiante num grande resultado no PS em todo o país”

"É preciso ir votar no domingo para que esta onda de alegria, esta lufada de ar fresco, se traduza em mais força no PS, para podermos continuar a mudança que iniciámos há dois anos", declarou António Costa

O secretário-geral do PS mostrou-se hoje confiante num "grande resultado" em todo o país nas autárquicas, pedindo que se vote nos socialistas para prosseguir a "lufada de ar fresco" trazida a nível nacional pelo Governo.

"É preciso ir votar no domingo para que esta onda de alegria, esta lufada de ar fresco, se traduza em mais força no PS, para podermos continuar a mudança que iniciámos há dois anos", declarou António Costa, falando aos jornalistas na tradicional descida do Chiado, em Lisboa, trajeto onde esteve sempre acompanhado pela mulher e pelo candidato do PS à autarquia da capital, Fernando Medina.

António Costa disse que o PS parte para as autárquicas de domingo "com os olhos postos no futuro, nas pessoas" e, quando questionado sobre as perspetivas para a votação em Lisboa, respondeu: "Estou confiante num grande resultado no PS em todo o país".

Antes da descida do Chiado, o líder do PS e também primeiro-ministro esteve no tradicional almoço de fim de campanha dos socialistas na cervejaria Trindade. Ao fim da tarde, António Costa desloca-se para o Porto, concelho que albergará a última iniciativa de campanha do líder do PS.