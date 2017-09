Catarina Martins acredita que “BE vai fazer toda a diferença” no domingo

A coordenadora bloquista, Catarina Martins, antecipou esta noite que nas eleições de domingo "o BE vai fazer toda a diferença", apelando ao voto de "todos quantos não se resignam" para "combater as maiorias absolutas surdas" e eleger quem sabe ouvir.

No comício de encerramento da campanha autárquica do Porto, que juntou na Alfândega do Porto cerca de 500 pessoas, Catarina Martins antecipou que nas eleições autárquicas de domingo "o BE vai fazer toda a diferença", fazendo um forte apelo ao voto porque "nada está decidido".

"Apelo a todos quantos não se resignam, aos que sabem que é possível viver melhor no nosso país, aqueles que sabem como foi o voto dos que não se resignam que, em 2015, mudou o mapa político em Portugal", disse.

A líder do BE voltou a falar sobre as maiorias absolutas, considerando que é preciso combate-las porque "têm sido surdas" e "não ouvem nem veem a maior parte dos problemas".

"É preciso combater as maiorias absolutas e ter a certeza que nestas autárquicas se coloca em cada concelho vereadores que sabem ouvir", apelou.