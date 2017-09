Assunção Cristas ao Expresso: “Não contem comigo para fazer alianças com Medina”  

O que já ganhou com esta candidatura a Lisboa?

Esta candidatura significou vontade de trabalhar, de crescer, significou rasgo e ambição para o CDS. Mostrou que não nos conformamos à ideia de não ter nada a dizer no mundo autárquico. Tem sido um trabalho intenso que já provou que temos capacidade para crescer e agregar gente, pois esta candidatura não é um mero somatório de CDS com MPT e PPM, trouxe muitos independentes. Tudo isto já foi um ganho imenso.

O que pode ainda perder?

Sou bastante otimista e o otimismo é meio caminho para as coisas correrem bem. Tenho condições para acreditar que vamos ter um bom resultado. Pelas palavras de ânimo que oiço na rua, pela quantidade de gente que não está satisfeita com dez anos de governação socialista em Lisboa, que quer outra forma de governar, com transparência e seriedade, e vê em nós a grande alternativa.

Se as sondagens se confirmarem, terá um bom resultado mas insuficiente para ser presidente de Câmara. O que fará com esses votos?

Estou a fazer tudo para ser presidente de Câmara. Estou totalmente empenhada nisso, sabendo bem de que ponto partimos, que é os 7,6% de Paulo Portas em 2001 e os 5,9% de Maria José Nogueira Pinto em 2005. Tenho consciência da dificuldade do desafio: precisamos de fazer muito trabalho, de crescer muito. Mas até ao final não aceito resultados antecipados. Agora, claro. se não tiver os votos suficientes para ser presidente de Câmara serei vereadora na oposição, exercendo a oposição da mesma forma que o CDS o tem feito na Assembleia da República: de forma consistente e construtiva.

Que impacto é que esse bom resultado para o CDS (em Lisboa e no país) terá, nomeadamente, na negociação de um eventual novo acordo com o PSD nas próximas legislativas?

O CDS terá um bom resultado e isso significa que estamos a fazer crescer a nossa capacidade de ação. Isso é bom e positivo. Mas teremos um novo congresso e essas matérias [eventual novo acordo com o PSD] serão lá discutidas. Eu entendo que o CDS deve continuar a trabalhar para crescer e ser parte relevante de uma alternativa às esquerdas unidas. Faz sentido que continue a fazer esse crescimento por si e é nisso que estou empenhada. As autárquicas marcam uma continuidade no crescimento do CDS a nível local, o que só nos dá mais confiança em que cresceremos nas legislativas.

Se Fernando Medina precisar de si para ter maioria absoluta no Executivo camarário, está disponível?

Medina já abriu a porta, e outros já a escancararam, para um governo das esquerdas unidas em Lisboa.Por isso, os que não se reveem nessas esquerdas unidas e querem virar a página, têm uma única alternativa: a candidatura da Nossa Lisboa. Não contem comigo para fazer alianças com Medina.

Paulo Portas fez questão de marcar presença na sua campanha. Que importância teve para si esse apoio?

Eu existo, eu estou no CDS, porque um dia Paulo Portas olhou para mim e achou que faria sentido desafiar-me. Além de líder do CDS, que o foi com brilhantismo, que não saiu em rutura mas em continuidade, é um amigo. Fiquei muito feliz por ter podido encontrar um espaço na sua agenda para me vir apoiar, como aliás tinha dito que faria.

Mas foi um encontro fugaz. Foi combinado assim?

Achámos os dois que faria sentido assim.