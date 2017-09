Álvaro Almeida: “Para evitar o poder absoluto no Porto, o voto útil é no PSD”

A poucas horas do encerramento da campanha autárquica, Pedro Passos Coelho e o candidato à Câmara do Porto decidiram escalar os 240 degraus da Torre dos Clérigos, após uma visita fechada à comunicação social à Reitoria da Universidade do Porto. Álvaro Almeida e Pedro Passos Coelho recusaram comentar os resultados das projeções da Eurosondagem para a SIS/Expresso que dão ao candidato do PSD uns magros 11% dos votos.

“Não comento sondagens, que são incertas e para todos os gostos”, afirmou o candidato do PSD, que prefere esperar até dia 1 outubro para analisar resultados.“Não me preocupam. O PSD tem uma tradição no Porto que está acima de qualquer sondagem”

Ainda aparentemente confiante quanto “num excelente resultado”, Álvaro Almeida defendeu que apenas o voto na coligação 'Porto Autêntico' será “um voto útil para travar maiorias absolutas que gerem poderes absolutos com consequências negativas para a cidade”, frisou

Sem nunca nomear Rui Moreira, o candidato apoiado pelo PSD/PPM fez questão de lembrar que o símbolo do Porto “não é um ponto, mas uma torre”, um crítica ao logótipo da cidade - 'Porto.' -, criado na era Moreira. “Os Clérigos e a Universidade do Porto são duas das maiores referências da cidade, instituições importantes pela história e capacidade de dinamismo”, acrescentou.

Pedro Passos Coelho afirmou não estar nada cansado após subir à torre que regista mais de 600 mil visitantes por ano, reiterou a confiança na “boa escolha de Álvaro Almeida”, candidato que será um “excelente presidente da Câmara do Porto, se merecer a confiança da maioria dos portuenses.

Questionado sobre se não deveria ter estado mais presente na campanha do Porto, o líder do PSD referiu que não pode estar em toda a parte, tendo ainda achado natural que a iniciativa de rua mais mobilizadora tenha sido uma arruada na Baixa com Rui Rio, e não a desta sexta-feira: “É natural. O dr. Rui Rio foi uma grande presidente de Câmara, exerceu o mandato 12 anos, e deixou uma obra assinalável no Porto, o que muito orgulha o PSD”, concluiu Passos Coelho, que lamentou que nestes quatro anos Rui Moreira se tenha limitado a gerir a herança do seu antecessor e a aproveitar o ambiente favorável do turismo, sem acautelar o futuro.

O líder do PSD encerra a campanha longe de Lisboa e Porto, concelhos que deverão derrotas históricas, na companhia do recandidato à Câmara de Felgueiras, Inácio Ribeiro, Lixa.