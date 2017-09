Ainda não há votos mas o PSD-Lisboa já está aos tiros

Ainda não houve eleições, mas em Lisboa já estalou o verniz. Esta manhã, em entrevista ao DN, Sofia Vala Rocha, a quinta candidata da lista de Teresa Leal Coelho, arrasava a candidatura e a candidata de Lisboa e acusava Pedro Passos Coelho de ter matado o PSD no concelho, por "homicídio qualificado". A resposta do setor "passista" não tardou. E não foi suave.

Sérgio Azevedo, deputado do PSD e um dos homens da máquina do partido no conselho de Lisboa, considerou que Vala Rocha fez o papel de "idiota útil", através de uma entrevista que foi "exercício cósmico, para não dizer repugnante."

"Existem coisas sobre as quais não podemos ficar indiferentes. Porque a indiferença sobre certas coisas dá azo a uma certa medida de aquiescência ao disparate e à prejudicialidade objetiva tão presente nos ultimos tempos e tão desejada por vários", escreve o deputado num post publicado ao início da tarde no Facebook. "Dar uma entrevista nas vésperas de uma eleição autárquica a desancar o líder do PSD e a candidata Teresa Leal Coelho e ao mesmo tempo ser candidato nessa eleição é um exercicio cósmico. Para não dizer repugnante."

"Idiota útil"

O deputado considera que Vala Rocha, atual deputada municipal, se limitou a cumprir um "expediente, atabalhoado e pateta, aos interesses daqueles militantes do PSD, sejamos claros, que desejam um falhanço do seu próprio partido pois só assim podem almejar a conquista do seu poder interno. É ser-se, como se costuma dizer, idiota útil."

"O idiota útil acaba sempre por revelar mais sobre si do que o grupo ou o interesses para quem vai prestando serviço. E isso é bom. É bom porque revela intenções e prioridades", acusa Sérgio Azevedo.

Refira-se que Sofia Vala Rocha foi eleita para o Conselho Nacional do PSD, em 2016, numa lista promovida pelo deputado que agora a acusa de ser uma "idiota útil".