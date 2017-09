Teixeira Lopes acusa Moreira de não aguentar “fazer o papel de uma pessoa comprometida com a democracia”

Numa cidade onde a aposta na cultura, a descentralização da oferta artística e a formação de novos públicos é um dos temas fortes da campanha eleitoral, o candidato do Bloco de Esquerda à Câmara Municipal do Porto (CMP), João Teixeira Lopes alerta Rui Moreira – a quem denota “soberba, arrogância e vaidade” – de que a “cultura é mais do que um logótipo”. O escolhido pelo BE para a disputa autárquica acusa igualmente o atual presidente da autarquia de ter apostado tão somente na “espetacularização, nos grandes eventos e no show off”.

A cultura, defende João Teixeira Lopes, “é mais do que uma placa a dizer ‘Porto e mais do que marketing urbano”. Na opinião daquele a quem Rui Moreira apelidou de “candidato substituto” – após João Semedo ter abandonado a corrida eleitoral por motivos de saúde – torna-se necessário “trabalhar no lado invisível” e não colocar o foco “apenas para o consumo espetáculos”.

“Temos de saber que a cultura”, acrescenta o cabeça de lista do BE, “é um ato contínuo de cidadania. As pessoas têm de ter acesso a este trabalho e não apenas a grandes eventos espetaculares”. É preciso uma cidade, sustenta João Teixeira Lopes, “que não viva apenas do logótipo, das marcas e do marketing urbano”, defendendo um “apoio permanente e estruturado às associações e às pessoas que produzem cultura”, como acontece na Fábrica da Rua da Alegria.

RUI DUARTE SILVA

O espaço é utilizado por 14 companhias teatrais, como a Palmilha Dentada e a Erva Daninha, na iminência de serem transferidas, durante um ano, para outro local. O futuro é incerto e as garantias quase nulas, dizem os criadores. A migração destes coletivos artísticos para outros municípios do Grande Porto é uma possibilidade, admitem os diretores artísticos, uma vez que a proposta de realojamento apresentada não é sustentável.

“Estas estruturas têm três meses para sair e foi-lhes dito que poderiam ir, por um ano apenas, para um espaço onde não se podem sentir estáveis”, explica João Teixeira Lopes, para quem a política cultural é “muito mais do que apostar na programação dos teatros municipais”.

“São artistas que têm produzido muitíssimo e vendem imensos espetáculos”, nota o candidato bloquista. “Têm um conhecimento muito apurado de como contactar as autarquias e as associações. Se há coisas que eles sabem fazer, é formar públicos, desde que tenham as necessárias condições para o fazer”, frisa Teixeira Lopes.

Rui Moreira “não aguenta fazer o papel de pessoa comprometida com a democracia”

O candidato do BE apelou também para a necessidade de a cidade ter um vereador da Cultura no próximo mandato, tal como defende Manuel Pizarro, uma vez que o pelouro está, atualmente, entregue ao edil do Porto. “Não faz sentido que o presidente da câmara concentre tantos poderes. Rui Moreira tem atualmente sete pelouros. É uma concentração de poderes completamente absurda”, considera João Teixeira Lopes, para quem o atual presidente da CMP é, no contexto atual, “rei e senhor absoluto”.

“Parecia que lhe tínhamos conseguido dar um banho de humildade e o tínhamos tornado uma pessoa mais sensata, atenta ao chão e àquilo que é a vida das pessoas. mas voltou a soberba, a vaidade e a arrogância”, atira o candidato do Bloco de Esquerda. “Para que quer uma nova maioria absoluta? Para concentrar ainda mais poderes? Para não ser fiscalizado e fazer negócios sem que haja o necessário escrutínio?”, questiona João Teixeira Lopes. “O seu verniz, mais uma vez, está a quebrar. [Rui Moreira] Não aguenta fazer o papel de uma pessoa comprometida com a democracia”, afirma este sociólogo e professor universitário, preparado para fazer o trabalho de casa. “Estamos aqui para, uma vez eleitos, fazer toda a fiscalização de que Rui Moreira quer escapar”, garante.

Nota negativa para o PS

Esta é quarta vez que João Teixeira Lopes apresenta uma candidatura autárquica no Porto e as sondagens mais recentes indicam a possibilidade de o BE conseguir eleger um vereador, situação nunca verificada na Invicta. “As pessoas têm a necessidade de quem faça a diferença na cidade do Porto”, afirma o candidato, habituado às salas de aula e que dá nota negativa ao comportamento socialista durante o presente mandato.

RUI DUARTE SILVA

“O PS, juntamente com o CDS e Rui Moreira, não fez a diferença. Esteve calado durante o caso Selminho, aprovou todas as propostas de Rui Moreira, rejeitou as nossas propostas para que a Câmara deixasse de ter trabalhadores precários e nunca aceitou nenhuma medida que fosse contra a concessão a privados de serviços”, nota Teixeira Lopes.

Caso o BE não obtenha nenhum vereador, o candidato assume ser uma “derrota pessoal”, mas “daí não vem mal nenhum ao mundo”, garante. “Gosto muito de dar aulas, tenho a minha vida muito organizada e sou feliz naquilo que faço. Quero continuar a dar aulas se for eleito vereador e estou convencido disso”, remata, confiante, o candidato.