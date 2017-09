Passos Coelho não considera Assunção Cristas “uma adversária”

O presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, já deu os parabéns à líder do CDS-PP, que completa esta quinta-feira 43 anos, mas recusou comentar se teme ter de o fazer no domingo pelo resultado em Lisboa de Assunção Cristas.

Durante uma visita ao polo em construção da Universidade Nova em Carcavelos, ao lado do candidato à Câmara de Cascais, Carlos Carreiras, o líder do PSD foi questionado, se tal como Mota Soares (candidato à Assembleia Municipal, que também acompanhou a iniciativa), já tinha dado os parabéns à Assunção Cristas pelo seu aniversário.

"Já sim senhora", respondeu, prontamente.

À pergunta se teme ter de dar novamente os parabéns à candidata do CDS-PP à Câmara de Lisboa no domingo - que algumas sondagens apontam poder ficar à frente de Teresa Leal Coelho, do PSD -, Passos Coelho voltou a recusar antecipar cenários.

"Não temo nada, já disse muitas vezes que estamos em Lisboa a fazer uma candidatura para disputar a eleição, para disputar a câmara, a doutora Assunção Cristas não é uma adversária no sentido em que tenhamos alguma dificuldade de trabalhar em conjunto", disse, salientando que tal já aconteceu no passado e poderá repetir-se no futuro.

Perante a insistência dos jornalistas, Passos voltou a reiterar que não faz "nenhuma especulação sobre o resultado das eleições".

"Não vou fazer cenários eleitorais, não vou especular sobre resultados das eleições, depois dos resultados falamos. Até lá trabalhamos para os ter", disse.

Hoje à noite, Passos Coelho vai estar presente no jantar autárquico de Lisboa, ao lado da candidata apoiada pelo PSD, Teresa Leal Coelho, no Centro de Congressos de Lisboa.

As eleições autárquicas realizam-se no domingo.