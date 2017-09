PAN quer ser “a surpresa” nos concelhos onde concorre nestas eleições

O PAN- Pessoas, Animais, Natureza- quer ser "a surpresa" nas eleições autárquicas de domingo disse esta quinta-feira em Mafra o seu porta-voz, que espera eleger um vereador em Lisboa, Porto e Sintra e um deputado municipal nos concelhos onde concorre.

A um dia do fim da campanha eleitoral, André Silva afirmou que, nas 'sondagens de rua', sente que "há cada vez mais pessoas que, não se revendo noutras forças tradicionais, ganharam um sinal de esperança porque existe o PAN".

"Em Mafra, tal como no país, o PAN vai ser a surpresa nestas eleições. Em Mafra esperamos uma votação significativa para eleger um deputado municipal", afirmou André Silva.

Esse sinal de confiança levou o partido a elevar a fasquia do objetivo eleitoral, traçado de início, de eleger pelo menos um deputado municipal em cada concelho onde o PAN se candidata.

André Silva defendeu que "ao longo do tempo de campanha, em alguns municípios mais populosos, com maior número de vereadores e onde a aceitação social é enorme, como os casos de Sintra e Porto, existe a possibilidade de eleger também um vereador", além de um mandato em Lisboa.

O porta-voz do PAN participou hoje numa ação de campanha em Mafra e, ao lado do cabeça de lista do partido à Câmara de Mafra, Rui Prudêncio, visitou o canil da Associação Adoro Mimos.

André Silva e Rui Prudêncio referiram que Mafra é exemplo do que se passa na maioria das câmaras municipais do país, onde os executivos municipais "se demitem de investir um tostão" na proteção animais e "não cumprem a lei ao não a esterilizar os animais que entram ou saem do canil" e onde existem associações "que se substituem ao papel" dos municípios.

Para inverter essa tendência, o cabeça de lista do PAN a Mafra promete aos eleitores uma política de apoio às associações de animais do concelho e de esterilização dos animais.

Entre as prioridades, tem também a substituição gradual da frota municipal para viaturas elétricas e instalação de postos de carregamento, a criação de uma classificação jurídica para a Reserva Mundial de surf da Ericeira, uma Tapada Nacional mais amiga da natureza, onde não ocorram abates de sobreiros, e políticas de inclusão para "os milhares" de pessoas cegas e surdas.

Às eleições autárquicas do próximo domingo, concorrem à câmara de Mafra Belandina Vaz (BE), o atual presidente Hélder Sousa Silva (PSD), Joaquim Silva (CDS-PP), José Alberto Maduro (CDU), Rogério Costa (PS) e Rui Prudêncio (PAN).