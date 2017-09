O que nós queremos sabem eles… (ensaio de Henrique Monteiro)

Cada vez se fala mais de populismo. Tudo o que é mau é, hoje em dia, populismo. No entanto, se quisermos ser rigorosos, as coisas não são bem assim. A maioria dos candidatos a quem chamamos populistas nem sequer o são. Aqueles, como por exemplo André Ventura, em Loures, são – se os quisermos classificar politicamente para além do oportunismo e da xenofobia – demagogos. O mesmo são os que prometem bacalhau a pataco, rodas gigantes, moedas ou ciclovias que parecem prémios de montanha de 1ª categoria na Volta à França.

Estabeleçamos, pois, a diferença. O que é um populista? Para não ofendermos ninguém do burgo, nem de burgos próximos, escolhamos o inevitável Viktor Orban da Hungria. Na Rússia, Putin seria outro bom candidato, ao passo que Trump será um populista falhado. Porquê? Porque o populista age sempre de forma a parecer (e atenção ao verbo parecer) que está a favorecer os desprotegidos, os mais carenciados prometendo-lhes mais e mais benesses de forma a, em contrapartida, conseguir aumentar o seu poder. Para ter dois terços no Parlamento e mandar em tudo, como Orban; para se perpetuar no poder, como Putin. A Trump, que vive em ambientes com muito maior escrutínio, saiu-lhe bem a demagogia, que o levou a ser eleito, mas não conseguiu o apoio popular massivo de que um populista carece.

