Costa interrompe entrevista por causa de perguntas sobre alianças PS e Rui Moreira

António Costa interrompeu abruptamente uma entrevista dada à Rádio Renascença por causa de perguntas sobre uma eventual coligação pós-eleitoral do PS com Rui Moreira no Porto.

Depois de responder a questões de caráter governativo, como a greve de enfermeiros, quando a conversa entrou em terreno do Porto, Costa jogou à defesa. "Esses assuntos tem de perguntar ao candidato Manuel Pizarro, eu não falo sobre os assuntos da concelhia", respondeu. Perante a insistência, reiterou: "Não vou falar sobre esse assunto". Até que terminou de repente a conversa: "Esta entrevista é melhor fazer ao Manuel Pizarro. Está concluída".