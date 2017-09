Morais Sarmento sobre autárquicas: “Passos Coelho tem que prestar contas”

O antigo ministro social-democrata antevê boas notícias para António Costa numas eleições que “serão um referendo” para o Governo e acredita que as autárquicas podem alterar o quadro político no interior do PSD

Crítico da atual direção do PSD, Morais Sarmento voltou a fazer pontaria a Pedro Passos Coelho, considerando que o líder social-democrata “tem que prestar contas da casa que recebeu e da casa que entrega”. O antigo ministro de Durão Barroso falava na Renascença sobre as próximas autárquicas.

“Muitos dentro do PSD dizem que o resultado [das últimas eleições] já foi mau e pior não vai ser. Não. Não são os resultados de 2013 que me interessam”, afirmou, para noutro momento admitir que as autárquicas podem alterar o quadro político no que ao partido diz respeito.

“Na minha opinião, o PSD é um partido de futuro e não de passado. Na história de Portugal, o PSD nunca foi um partido do ‘não’, o PSD é um partido do ‘sim’, de fazer, de acreditar, de sonhar, de lutar”, acrescentou, remetendo para o próximo Congresso do partido a necessária reflexão, caso se verifique um mau resultado.

Quanto ao PS, Morais Sarmento prevê boas notícias para António Costa. “Os portugueses vão pela primeira vez poder dizer se acham que esta solução de Governo foi legitima ou ilegítima, resultou ou não resultou. É um ‘referendo’ à existência do Governo”, considerou. Mas “o balanço dita positivo”, disse ainda.“Os portugueses assustaram-se nos primeiros seis meses mas o Governo vai sair destas eleições com condições de suporte eleitoral diferentes daquelas que tinha até aqui”, concluiu.