Em dia de Euromilhões, João Ferreira só aposta na sorte do voto

Em dia superjackpot de 163 milhões de euros no Euromilhões, João Ferreira entra na Casa Campião da Praça do Areeiro e resiste a qualquer tentação do jogo. O candidato comunista à presidência da Câmara de Lisboa ouve um “boa sorte” após ter repetido a frase que mais o acompanhou na tarde desta terça-feira: “Posso dar-lhe um folheto da CDU?”.

A quem lhe deseja “boa sorte”, Ferreira é lesto a responder: “A nossa sorte constrói-se com o voto”. É como se dissesse que não há lotarias na política: as cruzinhas que contam são as do boletim de voto.

Minutos antes, no arranque do pequeno périplo que o levou da Praça do Areeiro à Mexicana, passando pelas avenidas João XXI e de Roma, o candidato da CDU já mostrara que aposta na mesma 'chave' para as eleições de domingo.

jose caria

A concessionária de um quiosque, situado no início da Afonso Costa, queixara-se da elevada renda que tem de pagar (o contrato foi firmado com a Câmara, mas com a reforma administrativa passou para a junta). Os dois dedos de conversa com o candidato, que a instou a reclamar da situação, terminou com a eleitora a dar votos de “boa sorte”. João Ferreira agradeceu, mas para ele os votos conjugam-se de outra maneira: “A sorte é bem vinda, mas são necessários votos para construir a sorte”.

Sem dar tempo aos improvisos

Com o dia das eleições a aproximar-se e na véspera de ter a seu lado o secretário-geral do PCP (além desta quarta-feira, Jerónimo de Sousa fará nova aparição na campanha de Lisboa na sexta-feira, na arruada que descerá o Chiado e encerrará a campanha), João Ferreira percorre uma zona da cidade que está longe de ser uma zona de conforto comunista.

Acompanhado por um grupo de apoiantes e de outros candidatos (estava também presente o candidato à Junta do Areeiro, João Pinheiro), de cerca de duas dezenas de pessoas, Ferreira segue quase sempre à risca o guião que parece levar na manga. É sempre muito formal na abordagem - “Posso dar-lhe um folheto da CDU?” - e são raras as vezes em que improvisa. A tarefa é política e meter conversa a despropósito (ou como pretexto) não é coisa que o entusiasme.

Mas quando o transeunte dá troco ou aparenta alguma hesitação, o vereador comunista que concorre pela segunda vez à presidência da Câmara aproveita de imediato a aberta. Numa esplanada na Praça do Areeiro, uma das duas senhoras sentadas a uma das mesas (eleitoras seniores, por assim dizer), mostra recetividade ao candidato e puxa a conversa para o panorama nacional: “Pelo menos vocês têm-se portado bem naquela coligação”, numa alusão ao apoio do PCP ao Governo do PS.

João Ferreira quer aproveitar a embalagem. “Em Lisboa precisamos de mais força”, afirma. “Queria fazer um pedido: ajude-nos a chegar mais longe. Se tiver boas razões [para votar em nós], transmita-as a outros”.

jose caria

João Ferreira vai sendo reconhecido por muitos eleitores que com ele se cruzam (afinal, pela segunda vez lidera a candidatura comunista em Lisboa, além de já ter encabeçado uma lista ao Parlamento Europeu, onde é eurodeputado). Mas o seu rosto ainda é insuficiente para garantir uma identificação plena. Pelo menos de alguns.

Numa loja de roupas da Avenida João XXI, mantém um diálogo de que os jornalistas perderam o início. “Esta lista é completamente o oposto”, diz Ferreira, lançando algum mistério junto de quem acabara de chegar à conversa.

A interlocutora desfaz-se em explicações e desculpas por um momentâneo lapso. O autarca do PCP põe uma esponja sobre o assunto. “O importante é o ponto de chegada”, diz, para desanuviar. A conversa ganha até distensão e alguma cumplicidade quando é a munícipe a referir-se a quem agora diz que “já não se usam grandes arruadas” (numa alusão ao que se passara na véspera na campanha do PSD, com Manuela Ferreira Leite e Teresa Leal Coelho”). “Não conseguem levar lá ninguém”, diz, sorrindo.

Mais umas palavras de circunstâncias e João Ferreira sai do estabelecimento, com ar satisfeito. Lá dentro ficam dois jornalistas, a tentar esmiuçar o enredo. “Por causa da cor, pensei que fosse a outra senhora”, diz a mulher que acabara de falar com João Ferreira. A coisa torna-se ainda mais difícil de entender.

jose caria

Então, a senhora pega no folheto da CDU, dobrado a meio, e vira-o com o rosto dos candidatos para cima. No papel destaca-se uma grande mancha azul, um tom que é dominante na imagem histórica do CDS.

“Esta [aponta para uma das caras do cartaz] afinal não é a Assunção Cristas”. Estava decifrado o enigma. Num primeiro momento, a munícipe achara que o rosto feminino do folheto era o da líder do CDS - na verdade, é o da primeira candidata da CDU à Assembleia Municipal, a jornalista e escritora Ana Margarida de Carvalho. Só depois notou que algo não batia certo. E para isso ajudou ao perceber que faltava a vizinha. Estranho? Sim, mas neste sketch tudo tem uma explicação, embora rebuscada. “Eu tenho uma vizinha que agora anda com a Assunção Cristas. Então olhei [para o folheto] e não vi a minha vizinha”.

Contornar os obstáculos

Nem todos os imponderáveis no contacto com a população foram tão simpáticos ao candidato. Numa loja da Avenida João XXI alguém lhe faz um pedido que mais parece talhado à medida do candidato do PSD a Loures: “Os senhores arranjem forma de a Justiça matar os gatunos”. João Ferreira demarca-se rapidamente, que o remédio melhor é não avivar o paleio: “Defendemos uma Justiça melhor, mas esse caso não”.

Já no topo da Guerra Junqueiro, a caminho da pastelaria Mexicana, é envolvido num quase monólogo, pois o transeunte mal o deixava falar. “O PC só serve para acabar com a exploração do homem pelo homem. O capitalismo faz o resto”, diz o interlocutor.

O comício sobe de tom, com o homem a interromper qualquer interpelação da comitiva da CDU (por essa altura, Ferreira já se escapulira, deixando as despesas da conversa para alguns dos seus acompanhantes). Tudo se perceberia instantes depois: tratava-se de um militante do MRPP, mostrando que há feridas que nunca irão sarar. Já o candidato distribuía folhetos na esplanada, e na rua o homem berrava: “Viva o comunismo. Abaixo a CDU”.

jose caria

“Mais habitação, mais transportes públicos, mais emprego, mais direitos” é o lema do programa eleitoral da CDU, que quer “Um novo rumo para Lisboa”. A coligação liderada pelos comunistas tem atualmente dois vereadores e teria de dar um grande salto no próximo domingo para poder aspirar ao terceiro. Seriam precisos cerca de mais 10 mil votos (em 2013 obteve 22.519) para que isso fosse uma possibilidade. E mesmo assim não seria garantido, pois tudo dependeria dos resultados das outras forças políticas.

Na que foi até agora a mais concorrida iniciativa da CDU na reta final desta campanha e pré-campanha (no início da semana passada, na arruada que desceu a Rua Morais Soares em direção à Praça do Chile, com a presença de Jerónimo de Sousa), João Ferreira enfatizou por diversas vezes o que considera ser “o caráter distintivo” dos eleitos da CDU.

“Canetinhas? Não há!”

Esse traço expressa-se na forma de olhar para Lisboa, em que a CDU não poupa nas palavras, por exemplo, “para denunciar a entrega da cidade nas mãos dos especuladores imobiliários”, como afirmou o candidato.

Mas o “caráter distintivo” é algo que João Ferreira faz questão de salientar nos pequenos gestos de que é feita uma campanha. Na Praça do Areeiro, numa mesma esquina, bem pertinho da Casa Campião, houve munícipes à cata dos pequenos prémios que costumam ser fruta da época destas corridas eleitorais.

jose caria

Numa loja, após ter entregue o folheto da ordem, o candidato da CDU ouve de chofre. “E canetinhas, canetinhas não há?”

“Canetas não há, só informação”, responde um pouco secamente.

Na porta de lado, até parecia combinado. Um funcionário da casa pergunta se há “aventais e brindes”. A resposta de Ferreira é “não”. O homem faz constar que no bazar dos votos já teve uma atençãozinha de outros concorrentes.

“Se lhe deram, é sinal de que [os candidatos] não são todos iguais”, replica João Ferreira.