Campanha de Passos não passa por Loures

É oficial: a campanha autárquica de Pedro Passos Coelho não vai passar por Loures. A agenda de final de campanha do líder do PSD, divulgada esta quarta-feira, concentra-se nos distritos de Lisboa e do Porto, mas Passos não estará na rua ao lado do polémico candidato André Ventura.

Esta quinta-feira, Passos está no distrito de Lisboa, onde visita apenas dois concelhos: Cascais e a capital, onde tem previsto um grande jantar de campanha no Centro de Congressos de Lisboa. Na sexta-feira, no distrito do Porto, o líder do PSD estará na cidade do Porto, onde visita a Torre dos Clérigos, e ao fim do dia encerra a campanha eleitoral com dois comícios, um na Lixa e outro em Felgueiras.

Questionada pelo Expresso quanto à opção de Passos de não fazer campanha com Ventura, fonte oficial do PSD explicou que o líder social-democrata já esteve ao lado do candidato de Loures na sessão de apresentação da sua candidatura. A regra definida para a volta nacional de Passos foi não fazer campanha em concelhos onde já tenha estado ao lado do candidato. As únicas exceções a estas regras são as duas principais cidades do país, Lisboa e Porto, onde marcou presença várias vezes.