Costa foi de metro até Lisboa porque “já não é preciso” corrida entre burro e Ferrari

O secretário-geral do PS, António Costa, foi hoje de metro entre Odivelas e o Rato, no centro de Lisboa, porque, ao contrário de 1993, "já não é preciso fazer corridas entre um burro e um Ferrari".



Em 1993, quando concorreu à Câmara de Loures (Odivelas não era ainda concelho), Costa organizou uma corrida entre um burro e um Ferrari na campanha para as autárquicas de então, que o agora primeiro-ministro viria a perder.



"Hoje já não é preciso fazer corridas entre um burro e um Ferrari para vir de Odivelas a Lisboa", sublinhou hoje António Costa, no final de uma viagem de cerca de 20 minutos entre as duas estações terminais da linha amarela do metropolitano da capital.



Em 1993, a prioridade era "levar o metro até Odivelas", mas agora, defendeu António Costa, o importante é haver um "desenvolvimento da rede, melhoria das composições, contratação de novos condutores de forma a poder aumentar a capacidade da rede".



"Tivemos muitos anos o metro a encolher, com poucas composições, com composições com menos carruagens, e hoje estamos a repor a capacidade de transporte do metropolitano", sublinhou o líder dos socialistas e também chefe do Governo, que esteve acompanhado no trajeto, entre outros, pelo atual autarca de Odivelas, o socialista Hugo Martins, e a ex-presidente da câmara local, Susana Amador.



Para António Costa, é importante no quadro comunitário que se seguirá a 2020 "pensar a extensão da rede de metro quer em Lisboa, quer no Porto" e preparar as duas cidades para um "novo paradigma" de menor presença de automóveis. "Hoje esse é o novo paradigma que vamos ter de construir", reforçou.



A viagem de metro fez-se manhã cedo, pouco depois das 09:00, hora de ponta em que eram muitas as pessoas que preenchiam as composições do metro que transportou o secretário-geral do PS e a comitiva socialista até ao Rato, estação de metro mais próxima da sede do partido.



O município de Odivelas, no distrito de Lisboa, conta com dez candidatos às próximas eleições autárquicas de domingo.

Os candidatos são Hugo Martins (PS), atual presidente da câmara, Fernando Seara (coligação PSD/CDS-PP), Fernando Painho (CDU), Paulo Sousa (BE), Cristina Barradas (Partido Democrático Republicano - PDR), António Oliveira Dias (Partido Juntos pelo Povo - JPP), Ana Fernandes (PAN), Florbela Baião (PTP), Maria Rato de Matos (PCTP/MRPP) e Bruno Rebelo (PNR).