Há 36 concelhos que nunca mudaram de partido. PSD ganha campeonato da fidelidade

Qual o segredo para o mesmo partido estar há 40 anos no poder? "A empatia com as pessoas", responde Mário Almeida, ex-autarca de Vila do Conde, que é um dos 36 municípios que nunca mudaram de mãos partidárias desde as primeiras eleições autárquicas em 1976.

Para além de Vila do Conde, contam-se outros nove concelhos que elegeram sempre autarcas socialistas: Alenquer, Campo Maior, Cartaxo, Gavião, Lourinhã, Olhão, Portimão, Reguengos de Monsaraz e Torres Vedras. Há ainda outros dois casos – o de Vizela e de Odivelas – que também se mantêm fiéis ao PS desde que 'nasceram', embora sejam concelhos recentes (foram criados em 1998).

Os dados mostram, contudo, que é o PSD quem lidera o campeonato da fidelidade. Em 15 concelhos o partido mais votado foi o PSD - incluindo-se nesta lista coligações com o CDS ou o PPM.

