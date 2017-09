“CDU nunca aceitará acordo à Pizarro. Nem pelourinhos”, avisa Ilda Figueiredo

No final grande arruada na Baixa esta segunda-feira, candidata da CDU à Câmara do Porto, Ilda Figueiredo, ao lado de Jerónimo de Sousa, recusou traçar cenários pós-autárquicas, mas alertou que jamais fará acordos “à PS” com Rui Moreira e CDS

Ilda Figueiredo voltou, esta segunda-feira, a não se descoser sobre futuras alianças no Porto, caso nenhum dos candidatos à Câmara do Porto vença, domingo, com maioria absoluta. Após mais de uma hora de sonora arruada, animada por centenas de militantes e simpatizantes do PCP, a candidata da CDU alertou, contudo, que nunca se sujeitará a aceitar “acordos e negociações como fez Manuel Pizarro até há pouco, e muito menos à direita”.

Em declarações ao Expresso e questionada se recusará uma eventual geringonça local com PS, a antiga vereadora da Câmara do Porto na gestão de Fernando Gomes não cerrou portas, repetindo apenas que à moda de Pizarro com os independentes e CDS-PP é que nunca. “O PS em 2013 prescindiu do seu programa para seguir as propostas da direita, sendo por isso conivente com a falta de condições de vida dos cidadãos do Porto , vítimas da privatização de serviços públicos e da Disneylândia turística do centro histórico da cidade”, referiu a ex-deputada europeia, que aos 68 anos anda em ações de rua desde abril, cada vez mais intensivas à medida que se aproxima o dia 1 de outubro.

Para marcar diferenças entre a CDU e o atual PS de Pizarro, Ilda Figueiredo lembra que com o Fernando Gomes não aceitou uma função qualquer ou uma aliança, mas “responsabilidade no executivo no pelouro da saúde e no Conselho de Administração do SMAS”, que só “aguentou” por nove ou dez meses: “Retirou-me o pelouro precisamente porque nunca aceitei ser uma vereadora acomodada ou obediente”.

À intransigência de servir de muleta à direita, quando Rui Sá, viabilizou o primeiro executivo de Rui Rio, Ilda Figueiredo prefere não comentar e passar ao agora candidato a líder da Assembleia Municipal da CDU, que, sem se furtar a responder, diz com humor que “este passo nunca será esquecido”. Puxando o filme atrás, recorda que só aceitou ser vereador de Rio por ter um pelouro de relevância (Ambiente, Reforma Administrativa e SMAS), meios técnicos e financeiros para o executar e nunca transigiu na perda de independência: “Nunca fui um vereador dócil», remata. “Pelourinhos não”, afirmam um e outro.

Mas em vez de cenas de capítulos pós-eleitorais, Ilda Figueiredo prefere mesmo é não dar tréguas ao escrutínio de erros políticos dos últimos quatro anos e apresentar em discurso de velocista soluções futuras para os cidadãos do Porto. “A CDU foi a única força política que bateu o pé na Câmara, ao contrário do PSD, PS e CDS, e é por isso a única verdadeira alternativa de mudança», apregoou, após a caminha que teve início na Praça da Liberdade, junto à estátua do Ardina, subiu atrapalhando o trânsito da empinada Rua 31 de Janeiro, outrora Meca do comércio de rua, e culminou a meio da Rua Santa Catarina o maior centro comercial a céu aberto da Invicta e ponto de paragem turístico.

Sempre acompanhada de Jerónimo de Sousa, ao som dos ensurdecedores bombos do Grupo de Bombeiros de Santa Cruz do Pau, de Matosinhos, Ilda Figueiredo teve de dividir os cumprimentos e beijos do costume com o muito requesitado secretário-geral do PCP, “sempre jeitoso e simpático”, segundo Fátima Santos, 67 anos, antiga costureira numa loja de confeções.

Na ação de rua que concentrou, sobretudo, veteranos e jovens, as bandeiras da PCP e PEV, parceiro de coligação, nunca pararam de se agitar, à mistura com os cartazes com as palavras de ordem, e da ordem, nas romarias da CDU: “Habitação é um direito”; “Cultura e Desporto para todos”; “Não à privatização do estacionamento”; “Não à privatização do lixo”, agitados ao som cadenciado “com toda a confiança a CDU avança”.

A seis dias de ir a votos, Ilda Figueiredo não perdeu de novo tempo a defender o fim da fuga da população que está a ser empurrada da cidade, “responsabilidade de quem esteve e está na Câmara”, mais apoio para as associações e idosos, mais e melhores meios de mobilidade, fim da privatização dos serviços de limpeza da cidade e do estacionamento. Acabar com a inflação das rendas de habitação social, “que em muitos casos subiram 100%”, é outras das reivindicações que espera ter um grande resultado domingo.

Jerónimo não quer ninguém descansado até segunda-feira

Jerónimo de Sousa acabou a sua aplaudida intervenção com um apelo aos camaradas para não ficarem em casa, descansados ou deslumbrados pelas aparências e pela simpatia. “A CDU é a única força que defende um projeto que coloca à cabeça a defesa dos interesses dos trabalhadores das autarquias, que se bate pela melhoria dos serviços de saúde, da escola pública e da água pública”, frisou.

O líder do PCP não perdeu ainda a oportunidade para lembrar o papel do partido no Governo, questionando os presentes eventualmente tentados a desviar o voto para o PS: “Acham que o PS sozinho tinha dado um passo nos direitos dos trabalhadores e na melhoria reformas?”. A resposta é que se não fosse a alteração de forças no Governo, o retorno das 35 horas de trabalho, do aumento do salário mínimo ou reivindicações como mais justiça social não teriam acontecido: “O voto é sempre útil para quem o recebe, mas também serve a quem vota na força que melhor defende a sua luta”, sentenciou Jerónimo de Sousa.

João Neto, animador sócio-cultural de 55 anos, foi um dos apoiantes que fez questão de dizer ao líder comunista o quanto concordava com ele, sem perder ainda ocasião de “dar uma palavrinha a Ilda Figueiredo: “A razão mesmo vencida, não deixa de ser razão, e esta está do lado da CDU, por isso ganha sempre”. Ilda, otimista, acalmou o militante, confiando-lhe que a CDU “não, não vai perder”.

Terça e quarta-feira são novos dias para a candidata que já foi vereadora na Câmara de Gaia e Viana do Castelo. Seguem-se encontros com os moradores de Massarelos, contacto com a população nas ruas Antero de Quental e da Constituição e com os moradores da Rua das Musas.