Santana diz que “tem estado na moda dizer mal do PSD”

Pedro Santana Lopes avisou, em tempos, que ia andar "por aí". Este domingo, o "por aí" começou em Figueira de Castelo Rodrigo, continuou em Mêda, seguiu para Espinho e terminou na Figueira da Foz, a puxar pelos candidatos locais do PSD. Ao final de um dia a medir o pulso ao partido profundo, o antigo líder social-democrata ficou com a convicção de que "no dia 1 de outubro se vão enganar os que têm vaticinado um resultado menos agradável para o PPD/PSD".

"Tem estado na moda dizer mal do PPD/PSD", disse Santana, ao início da noite, em Espinho, onde partilhou o palco com Pedro Passos Coelho e com o ex-líder parlamentar Luís Montenegro. Embora contrariando essa moda, e partilhado o seu feeling de um resultado menos mau, o antigo líder do PSD acabou por amarrar Passos a uma leitura nacional dos resultados de 1 de outubro, ao declarar-se "convencido de que o PPD/PSD e o seu presidente lá estarão para fazer essa leitura nacional".

Talvez inspirado pelo trabalho que tem feito enquanto provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Santana Lopes encontrou uma metáfora original para explicar a razão por que, em sua opinião, o eleitorado não vai virar as costas a Passos: é como alguém que "tem um percalço na vida" e "reconhece quando o salvam". Ou seja, conta com a gratidão do eleitorado.

Numa referência à situação de resgate internacional em que Passos Coelho governou, Santana diz que "quem esteve em necessidade nunca deixa de estar grato a quem o salvou na altura em que ninguém queria saber de si". A metáfora era um bocadinho mais elaborada, e até metia fisioterapia, mas a ideia essencial era esta.

A mesma ideia já tinha sido defendida por Santana na sua paragem anterior, em Mêda, onde discursou num comício. Em Figueira de Castelo Rodrigo, esteve numa arruada e não hesitou em por na cabeça um boné do PSD. O dia de campanha só terminou com um jantar-comício na Figueira da Foz, o concelho onde Santana relançou a sua vida política já lá vão 20 anos.

Ao que o Expresso apurou, o atual provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa tem sido, nos últimos meses, bastante solicitado para participar em ações de campanha autárquica, mas tem feito por se resguardar, devido ao cargo que ocupa. Há duas semanas esteve em Esposende, no sábado foi a Santarém, e até ao final da campanha já confirmou que estará ao lado dos candidatos do PSD em Montemor-o-Novo e em Setúbal.

O que não está garantido é que Santana apareça numa ação de campanha de Teresa Leal Coelho. O Expresso sabe que o antigo presidente da câmara da capital, que chegou a ponderar uma recandidatura nestas eleições, tem muitas reservas sobre a forma como a candidata do PSD tem conduzido a sua campanha, e não mostrou grande disponibilidade para aparecer ao seu lado. O único momento em que Santana marcou presença nesta campanha de Lisboa foi durante o anúncio da candidatura, em julho.